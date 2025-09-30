Begin typing your search above and press return to search.
    മാ​പ്പി​ള​ക​ല അ​ക്കാ​ദ​മി ദു​ബൈ ചാ​പ്​​റ്റ​ർ പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ദു​ബൈ: കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള​ക​ല അ​ക്കാ​ദ​മി ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ 2025ലെ ​പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​ക്ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    പി.​എ​ച്ച്‌. അ​ബ്ദു​ല്ല മാ​സ്റ്റ​ർ സ്മാ​ര​ക യു​വ തൂ​ലി​കാ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ഗ​വേ​ഷ​ക​നും വി​ധി ക​ർ​ത്താ​വും യു​വ ക​വി​യു​മാ​യ ന​സ്റു​ദ്ദീ​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് അ​ർ​ഹ​നാ​യി. മ​ഹാ​ക​വി മോ​യി​ൻ​കു​ട്ടി വൈ​ദ്യ​ർ സ്മാ​ര​ക ഇ​ശ​ൽ ജ്ഞാ​ന പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​ശ​സ്ത കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫ​ർ ഖ​ലീ​ലു​ല്ലാ​ഹ്‌ ചെ​മ്മ​നാ​ടി​നാ​ണ്.വി.​എം. കു​ട്ടി സ്മാ​ര​ക നാ​ദ​മാ​ധു​രി പു​ര​സ്കാ​രം ഗാ​യ​ക​ൻ ഷെ​മീ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ലി​നും എം.​എ​സ്‌. ബാ​ബു​രാ​ജ്‌ സ്മാ​ര​ക ക​ലാ​തി​ല​ക പു​ര​സ്കാ​രം ഗാ​യ​ക​നും ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ മ​ട​ക്ക​ര​ക്കും ടി.​പി. ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഗു​രു​ക്ക​ൾ സ്മാ​ര​ക ക​ലാ​കാ​ന്തി പു​ര​സ്കാ​രം കോ​ൽ​ക്ക​ളി പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ അ​സീ​സ്‌ മ​ണ​മ്മ​ലി​നും ഒ. ​അ​ബു സ്മാ​ര​ക ക​ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഇ​ശ​ൽ ര​ത്ന പു​ര​സ്കാ​രം ര​ച​യി​താ​വും മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​നു​മാ​യ ഫ​നാ​സ്‌ ത​ല​ശ്ശേ​രി​ക്കും ല​ഭി​ച്ചു.

    TAGS:DubaiGulf News Uaemappila kala academyaward announced
    News Summary - Mappila Kala Academy Dubai Chapter Awards Announced
