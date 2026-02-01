Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    മ​ന്നം സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മി​തി ‘മാ​ന​സോ​ത്സ​വം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മ​ന്നം സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മി​തി ‘മാ​ന​സോ​ത്സ​വം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​ന്നം സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മി​തി ഒ​രു​ക്കി​യ ‘മാ​ന​സോ​ത്സ​വം’ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: മ​ന്നം സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മി​തി മാ​ന​സി​ന്റെ മാ​ന​സോ​ത്സ​വം സീ​സ​ൺ സെ​വ​ൻ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്(​ഐ.​എ.​എ​സ്​ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഷാ​ജി ജോ​ൺ(​ട്ര​ഷ​ർ ഐ.​എ.​എ​സ്), ലാ​ൽ നാ​യ​ർ, ര​ഘു​കു​മാ​ർ മ​ണ്ണൂ​രേ​ത്ത്(​മാ​ന​സ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), മി​നി ജ​യ​ദേ​വ​ൻ(​വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ), അ​ദ്വൈ​ത ര​ഘു​കു​മാ​ർ(​ബാ​ല​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റെ​ജി മോ​ഹ​ന​ൻ നാ​യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഖി​ൽ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പി​ള്ള സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ കൈ​പ്പ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് വൈ​ഷ്ണ​വ് ഗി​രീ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗാ​ന​മേ​ള​യും ഭാ​സി, പോ​ൾ​സ​ൺ, മാ​യ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള കോ​മ​ഡി ഷോ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

