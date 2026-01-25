Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    മ​ർ​ദ​ന കേ​സി​ൽ യു​വാ​വി​ന്​ ന​ഷ്​​ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ വി​ധി

    പ്ര​തി​ക​ൾ ​60,000 ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​ക​ണം
    മ​ർ​ദ​ന കേ​സി​ൽ യു​വാ​വി​ന്​ ന​ഷ്​​ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ വി​ധി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ചു​വെ​ന്ന കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട്​ പ്ര​തി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന്​ യു​വാ​വി​ന്​ 60,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ വി​ധി​ച്ച്​ അ​ബൂ​ദ​ബി കോ​ട​തി. ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ഫാ​മി​ലി, സി​വി​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റി​വ്​ ക്ലെ​യിം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    കേ​സി​ൽ നേ​ര​ത്തേ അ​ബൂ​ദ​ബി ഫ​സ്റ്റ്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക​ൾ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന്​ വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും 8000 ദി​ർ​ഹം വീ​തം പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും കോ​ട​തി ഫീ​സ്​ അ​ട​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ യു​വാ​വ്​ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

