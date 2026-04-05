    U.A.E
    date_range 5 April 2026 8:22 AM IST
    date_range 5 April 2026 8:22 AM IST

    ഇൻഷൂറില്ലാത്ത വാഹനമിടിച്ചു; 28,000 ദിര്‍ഹം നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്​ വിധി

    ഇൻഷൂറില്ലാത്ത വാഹനമിടിച്ചു; 28,000 ദിര്‍ഹം നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്​ വിധി
    അബൂദബി: ഇന്‍ഷുറന്‍സില്ലാത്ത വാഹനം മറ്റൊരു കാറിലിടിച്ച സംഭവത്തിൽ യുവാവിനോട് 28,000 ദിര്‍ഹം നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ ഉത്തരവിട്ട് കോടതി. അപകടത്തില്‍ കാറിന് തകരാര്‍ സംഭവിച്ചതോടെ യുവതി നഷ്ടപരിഹാരമാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. നഷ്ടപരിഹാരത്തുകക്ക്​ പുറമെ പ്രതിക്കെതിരെ 8000 ദിര്‍ഹം പിഴയും കോടതി ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിരുത്തരവാദപരമായ ഡ്രൈവിങിനും ജാഗ്രതക്കുറവിനും ഇന്‍ഷുറന്‍സില്ലാത്ത വാഹനമോടിച്ചതിനുമാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.

    വാഹനത്തിന്റെ കേടുപാടുകള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ 23,000 ദിര്‍ഹം ചെലവുവരുമെന്ന് വര്‍ക് ഷോപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റ്​ പരാതിക്കാരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. അബൂദബി ട്രാഫിക് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ അപകടത്തിന് ഉത്തരവാദി പ്രതിയായ ഡ്രൈവറാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

    TAGS:vehiclescompensation
    News Summary - Man hit by uninsured vehicle; awarded Dh28,000 in compensation
