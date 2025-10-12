Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    12 Oct 2025 7:55 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്ത്​; യു​വാ​വി​ന്​ 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വ്​

    പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത് ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ യു​വാ​വി​ന്​ ദു​ബൈ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് വി​ധി​ച്ചു. 26കാ​ര​നാ​ണ്​ ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ യു​വാ​വ് ക​സ്റ്റം​സ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. വ​ലി​യ അ​ള​വി​ലു​ള്ള മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ല​ഗേ​ജി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ന്തം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്​ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ള​വി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്ത്​ ഗു​രു​ത​ര ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​യാ​​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ കോ​ട​തി​ 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് വി​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ശി​ക്ഷ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഉ​യ​ർ​ന്ന​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള യു​വാ​വ്​ അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് വി​വാ​ഹി​ത​നാ​യ​ത്​. വി​ധി കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ഭാ​ര്യ​യും കു​ടും​ബ​വും എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Gulf NewsDrug SmugglingDrug Smuggling Case10 years imprisonment
    News Summary - Man gets 10 years in prison for drug smuggling
