Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസമ്മതമില്ലാതെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 7:42 AM IST

    സമ്മതമില്ലാതെ യുവതിയുടെ ഫോട്ടോ ഓൺലൈനിൽ ഇട്ടു; 20,000 ദിർഹം പിഴ

    text_fields
    bookmark_border
    സമ്മതമില്ലാതെ യുവതിയുടെ ഫോട്ടോ ഓൺലൈനിൽ ഇട്ടു; 20,000 ദിർഹം പിഴ
    cancel
    Listen to this Article

    അബൂദബി: അനുമതിയില്ലാതെ യുവതിയുടെ ഫോട്ടോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിൽ യുവാവിന് 20,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി. അബൂദബി ഫാമിലി, സിവിൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് കോടതിയാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. യുവതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ഫോട്ടോകളും വിഡിയോകളും യുവാവ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ കോടതി ഒക്ടോബർ 16നാണ് പ്രതിക്കെതിരെ 20,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തിയത്.

    നേരത്തെ അബൂദബി ക്രിമിനൽ കോടതിയിലാണ് യുവതി യുവാവിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നത്. കോടതി പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധി അപ്പീൽ കോടതിയും ശരിവെച്ചതോടെയാണ് അബൂദബി ഫാമിലി, സിവിൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് കോടതി പിഴ വിധിച്ചത്.

    സ്വകാര്യത ഹനിച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട യുവതി 50,000 ദിർഹമാണ് നഷ്ടപരിഹാരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇത് തള്ളിയ കോടതി പിഴ 20,000 മതിയെന്ന് വിധിക്കുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabiGulf Newsfine
    News Summary - Man fined Dh20,000 for posting woman's photo online without consent
    Similar News
    Next Story
    X