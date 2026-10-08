അല്‍ ഐനില്‍ മാമോഗ്രാം പരിശോധന 31 വരെ

അല് ഐനില് മാമോഗ്രാം പരിശോധന 31 വരെtext_fields
അല് ഐന്: മുവൈജി ഹെല്ത്ത് സെന്റര് അല് ഐന് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്ത്രീകള്ക്കായി മാമോഗ്രാം പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. സ്തനാര്ബുദം നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ തുടര്ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന പരിശോധനയാണ് മാമോഗ്രാം.
ഒക്ടോബര് 31 വരെ മുവൈജി ഹെല്ത്ത് സെന്ററില് നടക്കുന്ന പരിശോധനയില് 40 വയസുമുതല് 65 വയസ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകള്ക്ക് പങ്കെടുക്കാം. പരിശോധനക്ക് മുന്കൂട്ടി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് എമിറേറ്റ്സ് ഐ.ഡി ഉള്ളവര് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ സമീപിക്കണം. സ്തനാര്ബുദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളോ കുടുംബ പാരമ്പര്യമായി രോഗസാധ്യതയോ ഉള്ളവര് ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ നിര്ദേശം തേടുന്നത് ഉചിതമാണ്.
പരിശോധനാ സമയം, രജിസ്ട്രേഷന് നടപടികള്, ആവശ്യമായ രേഖകള്, ഫീസ്/സൗജന്യ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് എന്നിവ ടോള് ഫീ നമ്പറായ 800555 ലോ സേഹയുടെ ഒഫീഷ്യല് വെബ്സൈറ്റ് https://www.seha.ae മുഖേനയോ ലഭിക്കും. അല് ഐനിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള സ്ത്രീകള് ഈ ആരോഗ്യ പരിശോധനാ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം.
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