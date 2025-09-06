Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 6 Sept 2025 8:06 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Sept 2025 8:06 PM IST

    മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശി റാസൽഖൈമയിൽ നിര്യാതനായി

    മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശി റാസൽഖൈമയിൽ നിര്യാതനായി
    റാസൽഖൈമ: പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശിയും ഫുജൈറ ജെ.കെ സിമെന്‍റ്​സ്​ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനുമായ ലിജു (46) റാസൽഖൈമയിൽ നിര്യാതനായി. നാട്ടിലുള്ള അമ്മയോട്​ ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ച്​ കൊണ്ടിരിക്കെ ദേഹസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടൻ റാക്​ ഖലീഫ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി​ച്ചെങ്കിലും ശനിയാഴ്ച് മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ദിബ്ബ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കളത്തിങ്കൽ മത്തായിയുടെ മകനാണ്. മാതാവ്: മറിയാമ്മ മത്തായി. ഭാര്യ: എലിസബത്ത് റാണി. മകൾ: ഷാരോൺ മറിയം ലിജു.


