Madhyamam
    U.A.E
    23 Sept 2025 8:12 AM IST
    23 Sept 2025 8:12 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വോ​ളി പ​രി​ശീ​ല​ക സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ നേ​ടി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വോ​ളി പ​രി​ശീ​ല​ക സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ നേ​ടി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വോ​ളി പ​രി​ശീ​ല​ക സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ നേ​ടി​യ​വ​ർ

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വോ​ളി​ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ലെ​വ​ൽ 2 പ​രി​ശീ​ല​ക​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി ര​ണ്ട് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ. മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ണൂ​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ക്യാ​പ്റ്റ​നു​മാ​യ മാ​ഹി സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​ന​വാ​സ്‌ കി​ടാ​ര​നും തൃ​ശൂ​ർ ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി സ്വ​ദേ​ശി​യും എം.​ജി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി താ​ര​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ജി​ഷാ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​ഫ്.​ഐ.​വി.​ബി ലെ​വ​ൽ 2 പ​രി​ശീ​ല​ക സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യ​ത്.

    ഇ​രു​വ​രും ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ലെ​വ​ൽ-1 പ​രി​ശീ​ല​ക കോ​ഴ്സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യ​വ​രാ​ണ്. ദു​ബൈ ഡ്യൂ​ട്ടി ഫ്രീ ​മു​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും.

    TAGS:UAE NewsmalayalisCertificatesInternational Volleyball
