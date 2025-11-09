Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 7:35 AM IST

    മലയാളികൾ അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച ജനത -പിണറായി വിജയൻ

    മലയാളികൾ അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച ജനത -പിണറായി വിജയൻ
    അ​ബൂ​ദ​ബി​ ഇത്തിഹാദ് അരീനയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു. ന​ട​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി, ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം.​പി എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത് ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ച കേ​ര​ള ജ​ന​ത​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ ഉ​ള്ളി​ട​ത്തോ​ളം ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളോ പ​രി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളോ ത​ന്നെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. കൈ​ര​ളി ടി.​വി​യു​ടെ ര​ജ​ത ജൂ​ബി​ലി വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ അ​ധി​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത് വി​ക​സ​ന തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​ക്കി. അ​തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​ണ് അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത കേ​ര​ളം എ​ന്ന​ത്. കൊ​റോ​ണ കാ​ല​ത്ത് അ​ട​ക്കം കേ​ര​ള ജ​ന​ത​യെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച, കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ എ​ക്കാ​ല​വും ന​ന്ദി​യോ​ടെ സ്മ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടും.

    കൈ​ര​ളി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ട​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി, കൈ​ര​ളി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം.​പി, മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് എം.​പി, എ. ​വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ, കെ.​ടി ജ​ലീ​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ, പി.​ടി കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സി.​കെ ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, മൂ​സ മാ​സ്റ്റ​ർ, അ​ഷ്​​റ​ഫ് അ​ലി ലു​ലു, സ​ഫീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ്​​മ​ദ്, ശോ​ഭ​ന ജോ​ർ​ജ്, ന​ട​ന്മാ​രാ​യ കു​ഞ്ചാ​ക്കോ ബോ​ബ​ൻ, ആ​സി​ഫ്‌ അ​ലി, ജ​യ​റാം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:malayalisPinarayi VijayanImpossible
    News Summary - Malayalis are a nation that has proven that nothing is impossible - Pinarayi Vijayan
