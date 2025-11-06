Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 6:41 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 6:41 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ സ്റ്റാ​മ്പ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക്​ വെ​ള്ളി​ത്തി​ള​ക്കം

    ഷാ​ർ​ജ സ്റ്റാ​മ്പ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക്​ വെ​ള്ളി​ത്തി​ള​ക്കം
    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ സ്റ്റാ​മ്പ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക്​ വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 29 മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ ഷാ​ർ​ജ മെ​ഗാ​മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ചെ​റ​ങ്ങാ​യി സ്വ​ദേ​ശി​യും പ്ര​വാ​സി​യു​മാ​യ ഇം​തി​യാ​സ്​ ഖു​റേ​ഷി​യാ​ണ്​ അ​ഭി​മാ​ന നേ​ട്ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഷാ​ർ​ജ ഉ​പ​​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ശൈ​ഖ്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഏ​ക മ​ല​യാ​ളി​യാ​ണ്​ ഇം​തി​യാ​സ്​ ഖു​റേ​ഷി. തീ​മാ​റ്റി​ക്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ ‘സ്റ്റാ​മ്പ്​ ഫ്ര​ഒ എ​ക്സ്​​പോ 2020’ എ​ന്ന ത​ല​​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ ഇം​തി​യാ​സ്​ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്റ്റാ​മ്പ്, നാ​ണ​യ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ ത​ൽ​പ​ര​നാ​യ ഇം​തി​യാ​സ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ല​മാ​യി ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്. 150ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളും നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ട്. വ്യ​ത്യ​സ്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച അ​പൂ​ർ​വ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ വ​ലി​യ ശേ​ഖ​രം ത​ന്നെ ഇ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നും പ്ര​മു​ഖ ഇ​മാ​റാ​ത്തി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ൽ​മു​സ​ല്ല​മി​ൽ നി​ന്ന്​ ഇം​തി​യാ​സ്​ അ​വാ​ർ​ഡ്​ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഇ​മാ​റാ​ത്തി ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ഖൂ​രി​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മ​റൈ​ൻ ക്ല​ബ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഷാ​ർ​ജ ദേ​ശീ​യ ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​നു​മാ​യ ഖാ​ലി​ദ്​ ജാ​സിം സെ​യ്​​ഫ്​ അ​ൽ മി​ദ്​​ഫ​യാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

