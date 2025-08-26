Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    26 Aug 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    26 Aug 2025 9:58 AM IST

    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി യു​വ​തി​ക്ക്​ 2.37 കോ​ടി രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം

    ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക്കാ​ണ്​ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ തു​ക ല​ഭി​ച്ച​ത്​
    Representation image
    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ നീ​ര്‍ച്ചാ​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക്ക്‌ 2.37 കോ​ടി രൂ​പ (10 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം) ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. ക​ണ്ണൂ​ർ നീ​ർ​ച്ചാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി റ​ഹ്മ​ത്ത് ബീ ​മ​മ്മ​ദ് സാ​ലി​ക്കാ​ണ്​ കോ​ട​തി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. അ​ല്‍ വ​ഹീ​ദ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് കൗ​ണ്‍സ​ലേ​റ്റി​ന് സ​മീ​പം 2023 ഏ​പ്രി​ൽ 24ന് ​ന​ട​ന്ന വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ റ​ഹ്​​മ​ത്തി​ന്​ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. സീ​ബ്ര​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ അ​ല്ലാ​തെ റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു ക​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന റ​ഹ്മ​ത്തി​നെ യു.​എ.​ഇ പൗ​ര​ന്‍ ഓ​ടി​ച്ച നി​സാ​ൻ പ​ട്രോ​ൾ കാ​ർ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യും റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള ഡ്രൈ​വി​ങ്ങു​മാ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന​തി​ന് റ​ഹ്മ​ത്തും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സും കോ​ട​തി​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ യു​വ​തി​ക്ക്​ ത​ല​ച്ചോ​റി​ൽ ര​ക്ത​സ്രാ​വം, ന​ടു​വി​ന് ഒ​ടി​വ്, പേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ല​ഹീ​ന​ത, വ​ല​ത് കൈ​കാ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം തു​ട​ങ്ങി​യ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ദു​ബൈ റാ​ശി​ദി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​ൽ, യു.​എ.​ഇ പൗ​ര​ന്‌ 3000 ദി​ർ​ഹ​വും റ​ഹ്മ​ത്ത് ബീ​ക്ക് 1000 ദി​ർ​ഹ​വും പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ൽ റ​ഹ്​​മ​ത്ത്​ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കോ​ട​തി, റ​ഹ്മ​ത്ത് ബീ​ക്ക് സം​ഭ​വി​ച്ച ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന സ​മ​യ​ത്തെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി 10 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ധി​ച്ചു. ഈ ​വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ എ​തി​ർ ഭാ​ഗം അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ലും സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ലും അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും കോ​ട​തി ത​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

