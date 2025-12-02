Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 8:31 AM IST

    സൈ​ക്കി​ളി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ യാ​ത്ര​യു​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി

    സൈ​ക്കി​ളി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ യാ​ത്ര​യു​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി
    അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച സൈ​ക്കി​ളു​മാ​യി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ രാ​ജ്യം മു​ഴു​വ​ൻ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ഹം​സ

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: പോ​റ്റ​മ്മ​യാ​യ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സൈ​ക്കി​ള്‍ യാ​ത്ര​യു​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട് മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് അ​ല​ന​ല്ലൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി ഹം​സ എ​ള​യോ​ട​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​താ​ക​ക​ളാ​ല്‍ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച ത​ന്‍റെ സൈ​ക്കി​ളി​ല്‍ രാ​ജ്യം മൊ​ത്തം ക​റ​ങ്ങാ​ന്‍ ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി മു​സ​ഫ​യി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഹം​സ ന​വം​ബ​ര്‍ ഇ​രു​പ​തി​നാ​ണ് ത​ന്‍റെ സാ​ഹ​സ​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. സ​പ്ത​വ​ര്‍ണ​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഏ​ഴ് എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളും ച​വി​ട്ടി​ക്ക​റ​ങ്ങി എ​ല്ലാ കാ​ഴ്ച​ക​ളും ക​ണ്ട് മാ​ത്ര​മേ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തൂ. ത​ന്‍റെ യാ​ത്രാ​വാ​ഹ​ന​മാ​യ സൈ​ക്കി​ള്‍ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ​താ​ക​ക​ളാ​ല്‍ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​മ​ല​യാ​ളി. ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള ത​ന്‍റെ ക​ട​പ്പാ​ടി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഹം​സ ഈ ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ത്ത് വ​ര്‍ഷ​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലു​ള്ള ഇ​ദ്ദേ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത് വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൈ​ക്കി​ള്‍ യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ബൂ​ദ​ബി, ദു​ബൈ, ഷാ​ര്‍ജ, അ​ജ്മാ​ന്‍, ഉ​മ്മു​ല്‍ ഖു​വൈ​ന്‍, റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ, ഫു​ജൈ​റ തു​ട​ങ്ങി​യ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ള്‍ താ​ണ്ടി​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹം​സ താ​ണ്ടു​ന്ന വ​ഴി​യി​ല്‍ കാ​ണു​ന്ന നി​ര​വ​ധി സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​ശം​സ​ക​ളും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഹം​സ​യെ നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ര്‍ക്കു​ന്ന​ത്. 20 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന യാ​ത്ര​യി​ല്‍ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ര​മാ​വ​ധി ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​റു​പ​തു​കാ​ര​നാ​യ ഈ ​പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി.

    TAGS:UAE Newsnational day celebrationgulf news malayalam
