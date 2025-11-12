Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു.എസ് ഇന്‍റർനാഷനൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 8:47 AM IST

    യു.എസ് ഇന്‍റർനാഷനൽ കരാട്ടേ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മലയാളിക്ക് നേട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    യു.എസ് ഇന്‍റർനാഷനൽ കരാട്ടേ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മലയാളിക്ക് നേട്ടം
    cancel
    camera_alt

    യു.​എ​സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക​രാ​ട്ടേ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഫാ​യി​സി​ന്​ മെ​ഡ​ൽ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ കി​ങ്സ്ബോ​റോ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ന്ന യു.​എ​സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക​രാ​ട്ടേ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ​വും വെ​ള്ളി​യും നേ​ടി പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫാ​യി​സാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വേ​ണ്ടി മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് ക​ത്താ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വും മാ​സ്റ്റ​ർ കു​മി​ത്തെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യും നേ​ടി​യ​ത്.

    പ​ത്തോ​ളം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി നാ​നൂ​റി​ൽ പ​രം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ശി​ഹാ​ൻ ജോ​ർ​ജ് ഫേ​ൽ​ക്ക​ൺ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫാ​യി​സ് ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് യു.​എ​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലും സെ​മി​നാ​റി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യെ​യും യു.​എ.​ഇ​യെ​യും പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ജ​പ്പാ​നി​ൽ ക​രാ​ട്ടേ സെ​മി​നാ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:USmalayaliwinsKarate Championship
    News Summary - Malayali wins at US International Karate Championship
    Similar News
    Next Story
    X