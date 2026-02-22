Begin typing your search above and press return to search.
    ട്രൈ​യാ​സ് റോ​ള​ർ സ്കേ​റ്റി​ങ് മാ​ര​ത്ത​ൺ​ മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​ട്ടം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ട്രൈ​യാ​സ് റോ​ള​ർ സ്കേ​റ്റി​ങ്​ മാ​ര​ത്ത​ൺ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബോ​യ്സ് വി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഫ്ഫാ​ൻ അ​നൂ​ഫ്, ഹം​ദ് അ​ഫീ​ൻ അ​നൂ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ചു. അ​ണ്ട​ർ 14 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ഞ്ച്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സു​കാ​ര​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഫ്ഫാ​ൻ അ​നൂ​ഫ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    അ​ണ്ട​ർ 12 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന്, അ​ഞ്ച്​​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഹം​ദ് അ​ഫീ​ൻ അ​നൂ​ഫ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​ത്. അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്​ ഹം​ദ്​ അ​ഫീ​ൻ അ​നൂ​ഫ്. ഇ​രു​വ​രും 2022 ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ എ.​ഒ.​എ​സ്​ സ്കേ​റ്റി​ങ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​ണ്​ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ന്ന​ത്.

