Madhyamam
    ദുബൈയിൽ കാൻസർ ആൻഡ്​...
    U.A.E
    Posted On
    21 Oct 2025 6:42 PM IST
    Updated On
    21 Oct 2025 7:30 PM IST

    ദുബൈയിൽ കാൻസർ ആൻഡ്​ ഓങ്കോളജി കോൺഫറൻസിൽ മലയാളി ഗവേഷകക്ക്​ അംഗീകാരം

    ദുബൈയിൽ കാൻസർ ആൻഡ്​ ഓങ്കോളജി കോൺഫറൻസിൽ മലയാളി ഗവേഷകക്ക്​ അംഗീകാരം
    ആഷിഖ ഷിറിൻ

    Listen to this Article

    ദുബൈ: ദുബൈയിൽ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച നാലാമത്​ കാൻസർ ആൻഡ്​ ഓങ്കോളജി അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസിൽ മലയാളി ഗവേഷകക്ക്​ അംഗീകാരം. ഓറൽ കാൻസർ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന നവീന സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ഗവേഷണം സംബന്ധിച്ച അവതരണത്തിന്​ കോഴിക്കോട്​ സ്വദേശിനി ആഷിഖ ഷിറിനാണ്​ അവാർഡ്​ കരസ്ഥമാക്കിയത്​.

    ഏറ്റവും മികച്ച അവതരണത്തിനുള്ള ‘ബെസ്റ്റ്​ പോസ്റ്റർ അവാർഡാ’ണ്​ കോൺഫറൻസിൽ ഗവേഷകയായ ആഷിഖ നേടിയത്​. ‘കാൻസർ, പൊതുജനാരോഗ്യ നയങ്ങളിലെ ആഗോള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ’ തലക്കെട്ടിലാണ്​ കാൻസർ ആൻഡ്​ ഓങ്കോളജി അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസ്​ ഇത്തവണ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്​. ലോകത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഗവേഷകരും സമ്മേളനത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്​.

    ചെന്നൈയിലെ സവീത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ ഓഫ്​ മെഡിക്കൽ ആൻഡ്​ ടെക്നിക്കൽ സയൻസിലാണ്​ ആഷിഖ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത്​​. കാലിക്കറ്റ്​ യൂനിവേഴ്​സിറ്റിയിൽ നിന്ന്​ ജനറൽ ബയോടെക്​നോളജിയിലും ഭാരതിയാർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന്​ എൻവിറോൺമന്‍റൽ സയൻസിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. കോഴിക്കോട്​ അരക്കിണർ പരേതനായ പി.പി. ഉസ്മാ​ന്‍റെയും സഫിയയുടെയും മകളാണ്​. കുറ്റ്യാടി സ്വദേശി ഒ.കെ. നുഫൈലാണ്​ ഭർത്താവ്​.

    TAGS:dubai newskozhikode nativeMalayali studentInternational ConferenceAcknowledgment
    News Summary - Malayali student recognized at Cancer and Oncology Conference in Dubai
