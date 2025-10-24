Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദി​ബ്ബ എ​ഫ്.​സി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 9:00 AM IST

    ദി​ബ്ബ എ​ഫ്.​സി ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി

    text_fields
    bookmark_border
    ദി​ബ്ബ എ​ഫ്.​സി ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി
    cancel
    camera_alt

    മു​ഹ്​​സി​ൻ

    Listen to this Article

    ഫു​ജൈ​റ: കോ​ച്ചി​ങ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് യു.​എ.​ഇ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ക്ല​ബി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി. ദി​ബ്ബ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ അ​ണ്ട​ർ 13 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ പ​ട്ടാ​മ്പി വി​ള​യൂ​ർ ഒ​ട്ടു​പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി​യും ദി​ബ്ബ മോ​ഡേ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യ മു​ഹ്സി​ൻ (12) ഇ​ടം നേ​ടി​യ​ത്.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 22ന്​ ​ക്ല​ബ്​ മൈ​താ​നി​യി​ൽ സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ മൂ​ന്നു മാ​സം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ൽ​കി​യ പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പി​ലെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​യും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ്​ മു​ഹ്​​സി​ന്​ ക്ല​ബി​ലേ​ക്ക്​ വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം. ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ എ​ൻ.​ഒ.​സി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​ ഫി​ഫ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള താ​ര​പ്പ​കി​ട്ടി​ൽ തി​ള​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്​ ഈ ​കൊ​ച്ചു മി​ടു​ക്ക​ൻ.

    ദി​ബ്ബാ​യി​ലെ ഡി.​എ​സ്.​എ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ കോ​ച്ചി​ങ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മു​ഹ്​​സി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​പ​രി​ശീ​ല​നം. ഷ​ഹ​ദ്​ ആ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ. പി​ന്നീ​ട് വ​ന്ന കോ​ച്ചു​മാ​രാ​യ ഫാ​ഹി​സും ല​ബീ​ബും മു​ഹ്​​സി​ന്‍റെ ക​ഴി​വു​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള​താ​ക്കി. ഫു​ജൈ​റ ദി​ബ്ബ​യി​ലെ ഫാ​ർ​മ​സി രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സു​ബൈ​ർ- ന​സ്‍ലി​ഹാ​ൻ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ കോ​ച്ച് ന​യി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ടീ​മി​നോ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsdibbaMalayali studentgulf
    News Summary - Malayali student gets a place in Dibba FC team
    Similar News
    Next Story
    X