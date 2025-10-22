Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    22 Oct 2025 9:03 PM IST
    Updated On
    22 Oct 2025 9:03 PM IST

    ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനിടെ മലയാളി വിദ്യാർഥി കുഴഞ്ഞുവീണ്​ മരിച്ചു

    -18കാരനായ വൈഷ്ണവ്​ കൃഷ്ണകുമാറാണ്​ മരിച്ചത്​
    ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനിടെ മലയാളി വിദ്യാർഥി കുഴഞ്ഞുവീണ്​ മരിച്ചു
    വൈഷ്ണവ്​ കൃഷ്ണകുമാർ 

    ദുബൈ: ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനിടെ മലയാളി വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. പ്രവാസി ദമ്പതികളായ വി.ജി. കൃഷ്ണകുമാറിന്‍റെയും വിദു കൃഷ്ണകുമാറിന്‍റെയും മകൻ വൈഷ്ണവ്​ കൃഷ്ണകുമാർ (18) ആണ്​ മരിച്ചത്​. മാവേലിക്കര സ്വദേശിയാണ്. ദുബൈയിൽ ബി.ബി.എ (മാർക്കറ്റിങ്​) ബിരുദ ഒന്നാംവർഷ വിദ്യാർഥിയാണ്​. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ദുബൈ ഇന്‍റർനാഷനൽ അക്കാദമിക്​ സിറ്റിയിൽ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.

    ഉടൻ ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഹൃദയാഘാതമാണ്​ മരണകാരണ​മെന്നാണ് ആശുപത്രി രേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ച്​ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യുന്നത്​. വൃഷ്ടി കൃഷ്ണകുമാറാണ്​ വൈഷ്ണവിന്‍റെ സഹോദരി. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ്​ ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്​.

    ദുബൈ ജെംസ്​ അവർ ഓൺ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലായിരുന്നു വൈഷ്ണവിന്‍റെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്​ പഠനം​. അകാദമിക രംഗത്തും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും മിടുക്കനായ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു വൈഷ്ണവ്​. കഴിഞ്ഞ വർഷം സി.ബി.എസ്​.ഇ 12 ക്ലാസ്​ പരീക്ഷയിൽ 97.4 ശതമാനം മാർക്ക്​ നേടിയിരുന്നു. പാഠ്യ, പാഠ്യേതര വിഷയത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനം കണക്കിലെടുത്ത്​​​ യു.എ.ഇ ഗോൾഡൻ വിസ നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു​. മാർക്കറ്റിങ്​, സംരംഭക വിഷയങ്ങളിൽ മികച്ച രീതിയിൽ അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്ന വൈഷ്ണവ്​ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്നു.

    സാമ്പത്തിക ഉപദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം ലൈഫ്​ സ്​റ്റൈൽ, മോട്ടിവേഷൻ, ദൈനംദിന ​വർക്കൗട്ട്​ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്ഥിരമായി വിഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. മിടുക്കനായ വിദ്യാർഥിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിടവാങ്ങലിന്‍റെ ഞെട്ടലിലാണ്​ സഹപാഠികളും അധ്യാപകരും.

    News Summary - Malayali student died during Diwali celebrations
