Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഐഫോൺ 18: ആദ്യദിനം 36 ഫോണുകൾ വാങ്ങി ‘താരങ്ങളായി’ മലയാളി യുവാക്കൾ

    text_fields
    bookmark_border
    https://www.madhyamam.com/tags/iphone
    cancel
    camera_alt

     Photo Courtesy: Shihab/www.khaleejtimes.com

    ദുബൈ: ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്സ് ഫോണുകളുടെ വിൽപന യു.എ.ഇയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചതോടെ ഒരു ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാൻ നൂറുകണക്കിനാളുകളാണ്​ ദുബൈ മാളിലടക്കം ഒഴുകിയെത്തിയത്​. ഒരു ഫോൺ മോഹിച്ചെത്തിയ ഇവർക്കിടയിൽ 36 ഫോണുകൾ സ്വന്തമാക്കി ലോഞ്ച്​ ഡേയിലെ താരങ്ങളായത്​ രണ്ടു മലയാളികൾ. ദുബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന റൈഹാൻ, മുഹമ്മദ് ഷബീബ് എന്നിവരാണ്​ രണ്ടു ലക്ഷത്തിലേറെ ദിർഹം മുടക്കി 36 ഐഫോണുകൾ പുനർവിൽപന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷ്യം മുന്നിൽകണ്ട്​ സ്വന്തമാക്കിയത്​.

    14 വർഷമായി ഐഫോണുകൾ വാങ്ങിവരികയാണെന്ന്​ ഇരുവരും പറയുന്നു. ‘ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്ന്​ ഇതിന് ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 36 എണ്ണം ബുക്ക് ചെയ്തതിൽ 14 എണ്ണം ദുബൈ മാളിൽനിന്ന് വാങ്ങി. ബാക്കി 22 എണ്ണം ‘മാൾ ഓഫ് ദി എമിറേറ്റ്സിൽ’ നിന്ന് കൈപ്പറ്റാനാണ്​ ബുക്ക്​ ചെയ്തത്​’ -ഷബീബ്​ പറഞ്ഞു.

    ഫോണുകൾക്കായി വലിയ തുക ചെലവാക്കിയെങ്കിലും, ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ഇവയ്ക്ക്​ മികച്ച ഡിമാൻഡും ഉയർന്ന വിലയും ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഫോണുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രിതന്നെ ഇവർ ദുബൈ മാളിന്‍റെ പാർക്കിങ്ങിലെത്തിയിരുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ വണ്ടിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയശേഷം അതിരാവിലെ മാളിലെത്തിയാണ്​ ഫോണുകൾ സ്വന്തമാക്കിയത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - malayali natives in dubai bought 36 unit of iphone at once
    Next Story
    X