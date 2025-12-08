Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 4:53 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 4:53 PM IST

    വിമാനയാത്രയിൽ വനിതയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു; മലയാളി ഉസ്ബെകിസ്താന്‍റെ ഹീറോ

    പുറത്തൂർ സ്വദേശിയായ അനീസ് മുഹമ്മദിന് ആദരം
    വിമാനയാത്രയിൽ വനിതയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു; മലയാളി ഉസ്ബെകിസ്താന്‍റെ ഹീറോ
    അനീസ്​ മുഹമ്മദ്​ വിമാനത്തിൽ ഉസ്​ബക്​ വനിതക്കൊപ്പം

    Listen to this Article

    ദുബൈ: ഉസ്ബൈകിസ്താന്‍റെ ‘ഹീറോ’ ആയി മലയാളി മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥി. വിമാനയാത്രക്കിടെ ഒരു ഉസ്ബെക് വനിതയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് തിരൂർ പുറത്തൂർ സ്വദേശി അനീസ് മുഹമ്മദിനാണ് അംഗീകാരം. ‘ഹീറോ ഓഫ് ഉസ്ബെകിസ്താൻ’ എന്ന ബഹുമതി നൽകിയാണ് വിദ്യാർഥിയെ ആദരിച്ചത്.

    താഷ്കന്‍റ്​ മെഡിക്കൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അവസാനവർഷ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥി അനീസ് മുഹമ്മദിനെയാണ് പ്രൗഢമായ സദസിൽ ഉസ്ബെകിസ്താനിലെ അർധ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ യുക്കാലിഷ് മൂവ്മെന്‍റ്​ ‘ഹീറോ ഓഫ് ഉസ്ബെകിസ്താൻ’ എന്ന ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ചത്.

    നാലുമാസം മുമ്പ് താഷ്കന്‍റ്​-ഡൽഹി യാത്രക്കിടെയാണ് വിമാനത്തിൽ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട ഉസ്ബെക് വനിതയുടെ ജീവൻരക്ഷിക്കാൻ അനീസിന്‍റെ തക്ക സമയത്തെ ഇടപെടൽ സഹായകമായത്. ഡൽഹിയിലേക്ക് ഫെല്ലോഷിപ്പിനായുള്ള യാത്രക്കിടെ വിമാനത്തിൽ അടിയന്തര സഹായം തേടിയുള്ള അനൗൺസ്​മെന്‍റ്​ കേട്ടാണ് അനീസ് ഇടപെടുന്നത്. ഹൃദ്രോഗിയായ ഉസ്ബെക് വനിതക്ക് അടിയന്തര പരിചരണം നൽകി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ അനീസിന് കഴിഞ്ഞു. യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസിയായ പുറത്തൂർ ശാന്തിനഗറിൽ പാടശ്ശേരി ഹുസൈനിന്‍റെയും റഹ്മത്തിന്‍റെയും മകനാണ് അനീസ് മുഹമ്മദ്.

