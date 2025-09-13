Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    13 Sept 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    13 Sept 2025 9:06 AM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​രാ​ട്ടേ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ റ​ഫ​റി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ത്തി​ള​ക്കം

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​രാ​ട്ടേ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ റ​ഫ​റി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ത്തി​ള​ക്കം
    ദു​ബൈ: ചൈ​ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​രാ​ട്ടേ റ​ഫ​റി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി മ​ല​യാ​ളി. റെ​ൻ​ഷി ഷം​ഷീ​ർ അ​ലി​യാ​ണ്​ കു​മി​തെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ ​ഗ്രേ​ഡ്​ നേ​ടി​യ​ത്. ചൈ​ന​യി​ലെ ഷാ​വോ​ഗു​വാ​നി​യി​ൽ 23ാമ​ത്​ ഏ​ഷ്യ​ൻ കാ​ടെ​റ്റ്, ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ണ്ട​ർ 21 ക​രാ​ട്ടേ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച റ​ഫ​റി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത്​ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ട്ടം​ഗ സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഏ​ക മ​ല​യാ​ളി കൂ​ടി​യാ​ണ്​ റെ​ൻ​ഷി ഷം​ഷീ​ർ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജോ​ർ​ഡ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​രാ​ട്ടേ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ റ​ഫ​റി യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി ഇ​ദ്ദേ​ഹം യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​രാ​ട്ടേ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഷം​ഷീ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​വാ​യി തു​ട​രും. ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​രാ​ട്ടേ, കൊ​ബു​ഡോ, ഐ​കി​ക്കൈ ഐ​കി​ഡോ എ​ന്നീ ആ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഷം​ഷീ​ർ. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ മാ​ത​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്.

