Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപൊങ്കാലയിട്ട് മലയാളി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 March 2026 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 9:02 AM IST

    പൊങ്കാലയിട്ട് മലയാളി കുടുംബം

    text_fields
    bookmark_border
    പൊങ്കാലയിട്ട് മലയാളി കുടുംബം
    cancel
    camera_alt

    അബൂദബിയിൽ ദേവു

    പൊങ്കാല അർപ്പിച്ചപ്പോൾ

    അബൂദബി: അബൂദബിയിൽ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയിട്ട്​ മലയാളി കുടുംബം. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി കൊഞ്ചിറവിള എ.വി നിവാസിൽ ദേവു വിമലും കുടുംബവുമാണ്​ ഭക്​തിസാന്ദ്രമായി അബൂദബിയിൽ തന്നെ പൊങ്കാലയർപ്പിച്ചത്​.

    13ാം വയസ്സു മുതൽ പൊങ്കാലയിടാറുണ്ട്​. പ്രവാസം തുടങ്ങിയ ശേഷം കഴിയാവുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം നാട്ടിൽ പോയിട്ടാണ്​ പൊങ്കാലയിട്ടിരുന്നതെന്നും​ കുടുംബം പറയുന്നു. എന്നാൽ, ഇത്തവണ ​വ്യോമ പാത അടച്ചത്​ മൂലം വിമാന സർവിസ്​ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നാട്ടിലേക്ക്​ പോകാനായില്ല. തുടർന്നാണ്​ പ്രവാസി മണ്ണിൽ തന്നെ ​പൊങ്കാലയിടാൻ തിരുമാനിച്ചതെന്ന്​ ദേവു വിമൽ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PongalacelebratingMalayali Family
    News Summary - Malayali family celebrating Pongala
    Similar News
    Next Story
    X