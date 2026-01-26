Begin typing your search above and press return to search.
    26 Jan 2026 6:39 AM IST
    26 Jan 2026 6:39 AM IST

    മ​ല​യാ​ളി ഡോ​ക്ട​ര്‍ക്ക് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര സേ​വ​ന പു​ര​സ്കാ​രം

    മ​ല​യാ​ളി ഡോ​ക്ട​ര്‍ക്ക് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര സേ​വ​ന പു​ര​സ്കാ​രം
    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ പ​രി​സ്ഥി​തി, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി മേ​ക്കേ​ഴ്സ് പു​ര​സ്കാ​ര നേ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ തൃ​ശൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി ഡോ. ​എം.​എ ഷി​യാ​ദ്.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ മി​ക​ച്ച വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഡോ​ക്ട​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വാ​ര്‍ഡ്. ദു​ബൈ ജു​മൈ​റ മ​ന്‍ഡ​റി​ന്‍ ഒ​റി​യ​ന്‍റ​ല്‍ ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന കാ​ബി​ന​റ്റ് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​മി​ന ബി​ന്‍ത് അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ന്‍ അ​ല്‍ ദാ​ഹാ​കി ഡോ. ​ഷി​യാ​ദി​ന് പ്ര​ശ​സ്തി ഫ​ല​ക​വും സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. 2022, 23, 24 വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ സേ​വ​നം മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി​യാ​ണ് ഷി​യാ​ദി​നെ പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ക്സ​പ്ഷ​ന​ല്‍ എം​പ്ലോ​യീ, സ്റ്റാ​ര്‍ ഓ​ഫ് എം​പ്ലോ​യീ അ​വാ​ര്‍ഡ്, യു​ഡി​സ​ര്‍വ് അ​വാ​ര്‍ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ 50ഓ​ളം അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​ര്‍ഹ​നാ​ണ് ഷി​യാ​ദ്. മ​ണ്ണു​ത്തി വെ​റ്റ​റി​ന​റി കോ​ള​ജി​ല്‍നി​ന്ന് ബി.​വി.​എ​സ്.​സി ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ ഡോ. ​ഷി​യാ​ദ്, എം.​ബി.​എ, വി​വി​ധ പി.​ജി ഡി​പ്ലോ​മ​ക​ള്‍, ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ഹ്യൂ​മ​ന്‍ പീ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ഓ​ണ​റ​റി ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വ​ട​ക്ക​ന്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ല്‍ദാ​രാ ക്വാ​റ​ൈ​ന്റ​ന്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍, റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ എ​യ​ര്‍പോ​ര്‍ട്ട് ക്വാ​റ​​ൈ​ന്റ​ന്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​നി​മ​ല്‍ റി​സോ​ഴ്സ് സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന ഡോ. ​ഷി​യാ​ദ് തൃ​ശൂ​ര്‍ മു​ള​ങ്ങ​ത്തു വീ​ട്ടി​ല്‍ പ​രേ​ത​നാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍റെ മ​ക​നാ​ണ്. മാ​താ​വ്: ന​ബീ​സ. ഭാ​ര്യ. അ​ഡ്വ. ശ​ബ്ന ഷി​യാ​ദ് (റാ​ക് ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ള്‍). മ​ക്ക​ള്‍: സി​യ ഷി​യാ​ദ്, മ​ർ​യം ഷി​യാ​ദ്.

