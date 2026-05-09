Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമലയാളി അബൂദബിയിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 May 2026 9:15 PM IST
    Updated On
    date_range 9 May 2026 9:15 PM IST

    മലയാളി അബൂദബിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മലയാളി അബൂദബിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ്

    അബൂദബി: പ്രവാസി മലയാളി അബൂദബിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം അമ്പലപ്പാറ തിരുണ്ടി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ് (23) ആണ്​ മരിച്ചത്​. കഴിഞ്ഞദിവസം അബൂദബി അൽഐൻ റോഡിൽ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ശഖ്​ബൂത്ത് മെഡിക്കൽ സിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിരിക്കെയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. തിരുണ്ടി യൂനിറ്റ് എസ്.എസ്.എഫ് സെക്രട്ടറിയും ആർ.എസ്​.സി പ്രവർത്തകനുമാണ്​.

    പിതാവ് പരേതനായ കാളിയത്ത് അബ്ദുൽ കരീം. മാതാവ് റുഖിയ്യ. നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മയ്യിത്ത്​ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു. നിയമനടപടിക ഐ.സി.എഫ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്​.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabiMalayali Deadu.a.eObituary
    News Summary - Malayali dies in car accident in Abu Dhabi
    Similar News
    Next Story
    X