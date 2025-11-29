Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 7:23 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 7:23 AM IST

    മലയാളി സമാജം ‘ഉത്സവം’ ഇന്ന്

    മലയാളി സമാജം ‘ഉത്സവം’ ഇന്ന്
    അ​ൽ​ഐ​ൻ: അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ പു​രോ​ഗ​മ​ന ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​ൽ​ഐ​ൻ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രി​ക്കു​ന്ന ‘ഉ​ത്സ​വം’ എ​ന്ന ക​ലാ​മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന്‍റെ 12ാം എ​ഡി​ഷ​ൻ ന​വം​ബ​ർ 29ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മു​ത​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും ന​വോ​ത്ഥാ​ന നാ​യ​ക​ന്മാ​രേ​യും ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യ ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നി​നോ​ടൊ​പ്പം യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും ത​ട്ടു​ക​ട​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ത്സ​വ പ്ര​തീ​തി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:todayutsavamMalayali community
    News Summary - Malayali community 'Utsavam' today
