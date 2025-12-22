Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 7:02 AM IST

    മ​ഴ​ക്കെ​ടു​തി​യി​ൽ പി​ന്തു​ണ​യേ​കി മ​ല​യാ​ളി സ​ന്ന​ദ്ധപ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    പ്ര​ശം​സി​ച്ച്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​

    ദു​ബൈ: ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്കെ​ടു​തി​യി​ൽ പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ട്ട പൊ​തു ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി മ​ല​യാ​ളി സ​ന്ന​ദ്ധ സ​ഘം മാ​തൃ​ക​യാ​യി. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പു​തി​യ വ​ള​ന്റി​യ​റി​ങ്​ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ നൈ​ബ​ർ​ഹു​ഡ് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് മാ​തൃ​ക​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ ഇ​ല്യാ​സ് ക​ട​വ​ല്ലൂ​ർ, ന​സീ​ർ ചൊ​ക്ലി, ന​ജീ​ബ് ക​ട​മേ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ട്ട സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ്​ മു​റാ​ഖ​ബാ​ത്ത്​ പൊ​ലീ​സ് ടീ​മി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന്​ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കി​യ​ത്. മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​വും സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ മു​റാ​ഖ​ബാ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ റോ​ഡു​ക​ളും താ​മ​സ മേ​ഖ​ല​യു​മെ​ല്ലാം വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് വെ​ള്ളം പ​മ്പ് ചെ​യ്തു നീ​ക്കാ​നും ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​നും ഇ​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ മു​റാ​ഖ​ബാ​ത്ത് മെ​യി​ൻ സി​ഗ്ന​ൽ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ഇ​വ​ർ സ​ജീ​വ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ന​ഷ്ട​മാ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​തു​വ​ഴി വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് തി​രി​കെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് റി​ക്ക​വ​റി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ലും സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്ത് ദു​രി​ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സ​മൂ​ഹ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള നി​സ്വാ​ർ​ഥ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ആ​ദ​ര​വ്​ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

