    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 7:48 AM IST

    യു.​എ​ൻ മോ​ഡ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി അം​ഗീ​കാ​രം

    യു.​എ​ൻ മോ​ഡ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി അം​ഗീ​കാ​രം
    സ​ഹ്റ

    താ​യി​ഫ്

    ദു​ബൈ: ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ (ജി.​ഐ.​ഐ.​എ​സ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദു​ബൈ ഇ​ന്‍റ​ർ സ്കൂ​ൾ യു.​എ​ൻ മോ​ഡ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ബെ​സ്റ്റ്​ ഡെ​ലി​ഗേ​റ്റ്​​സി​ൽ റ​ണ്ണേ​ഴ്​​സാ​യി മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി. ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ മോ​ഡ​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ (എ​ൻ.​ഐ.​എം.​എ​സ്) വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സ​ഹ്റ താ​യി​ഫി​നാ​ണ്​ അം​ഗീ​കാ​രം.

    ദു​ബൈ​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ക​ഴി​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ത​യും പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ സ​ഹ്റ അം​ഗീ​കാ​രം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി നീ​ർ​ച്ചാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി ഷ​മീം താ​യി​ഫ്- സു​മ​യ്യ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ്.

    TAGS:malayaliUN Model Assemblygulfnewsaccepted
