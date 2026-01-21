Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 9:35 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം
    cancel
    camera_alt

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം

    Listen to this Article

    ഫു​ജൈ​റ: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ചാ​പ്റ്റ​ർ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​ർ​വാ​ടി ഐ.​എ​സ്.​സി ദി​ബ്ബ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ വ​ല്ല​ത്ത്, ഷോ​ബി​ൻ ഫി​ലി​പ്പ് എ​ന്നീ പ​രി​ശീ​ല​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ്ര​കാ​ശ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ല​ക്ഷ്മി പ്ര​കാ​ശ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​ജ​റ​ത്ത് ഹ​ർ​ഷാ​ൽ ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം അ​ധ്യാ​പ​ക​രും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ത്സ​ൻ പ​ട്ടാ​ഴി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ജു രാ​ജ​ൻ, പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ നാ​യ​ർ, സ​ന്തോ​ഷ്‌, ബൈ​ജു തോ​പ്പി​ൽ, സ​ക്ക​റി​യ, വ​ത്സ​ല​ൻ സ​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malayalam missiontraininggulfUAETeacher
    News Summary - Malayalam Mission Teacher Training
    Similar News
    Next Story
    X