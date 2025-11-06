Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅധ്യാപകരുടെ പാചകമികവിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 7:35 AM IST

    അധ്യാപകരുടെ പാചകമികവിൽ മലയാളം മിഷൻ ഓണസദ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    അധ്യാപകരുടെ പാചകമികവിൽ മലയാളം മിഷൻ ഓണസദ്യ
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണ​സ​ദ്യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ പാ​ച​ക മി​ക​വി​നാ​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ അ​വ​ര​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പാ​ച​കം ചെ​യ്ത വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം, കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ, ഷാ​ബി​യ, അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണ് പാ​ച​ക​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ഫ​റു​ല്ല പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ർ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യു. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ഫാ​റൂ​ഖി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​കെ മ​നോ​ജ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് നാ​യ​ർ, അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. സു​രേ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​കെ ബീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ യു.​എ.​ഇ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കെ.​എ​ൽ. ഗോ​പി, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ ബ്ലാ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് നാ​യ​ർ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കെ.​എ​സ്.​സി മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പ്രീ​ത നാ​രാ​യ​ണ​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി ബി​ജി​ത് കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​പി അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Malayalam Mission Onam Sadya with teachers' culinary excellence
    Similar News
    Next Story
    X