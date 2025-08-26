Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    26 Aug 2025 9:32 AM IST
    Updated On
    26 Aug 2025 9:32 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി പ​ഠ​നോ​ത്സ​വം; സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ജ​യം

    പു​തി​യ ബാ​ച്ച് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തി​ൽ
    Those who scored 100 out of 100 marks in the recent study festival
    ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന പ​ഠ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ നൂ​റി​ൽ നൂ​റ് മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ​വ​ർ: 1) ത​ന്മ​യ ശ്രീ​ജി​ത്ത് 2) ഫാ​ത്തി​മ ന​സ്മ 3) ഷ​സ്‍ഫ ഫാ​ത്തി​മ 4) ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ഹി​ഷാം 5) ജോ​ഷ്വ റെ​ജീ​സ് 6) ഷ​മ്മ ഷ​മീ​ർ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​റി​നു കീ​ഴി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി മ​ല​യാ​ളം പ​ഠി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഏ​ഴാ​മ​ത് പ​ഠ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ വീ​ണ്ടും നൂ​റു​മേ​നി വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​റി​നു കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ, അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം, അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി, ശാ​ബി​യ, അ​ൽ ദ​ഫ്‌​റ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 189 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്​ പ​ഠ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    129 ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ 89 പേ​ർ എ ​പ്ല​സും 22 എ ​ഗ്രേ​ഡും അ​ഞ്ച്​ ബി ​പ്ല​സും നാ​ല്​ ബി​യും ഒ​മ്പ​ത്​ സി ​പ്ല​സും നേ​ടി. കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ഹി​ഷാം, ജോ​ഷ്വ റെ​ജീ​സ്, ഷ​മ്മ ഷ​മീ​ർ, അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ന്മ​യ ശ്രീ​ജി​ത്ത്, അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഫാ​ത്തി​മ ന​സ്മ, ഷ​സ്‍ഫ ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്നീ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ നൂ​റി​ൽ നൂ​റ് മാ​ർ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ട് മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 38 സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ 18 പേ​ർ എ ​പ്ല​സും 18 എ ​ഗ്രേ​ഡും ര​ണ്ട്​ ബി ​പ്ല​സും നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ 22 ആ​മ്പ​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ എ ​പ്ല​സും 11 എ ​ഗ്രേ​ഡും ആ​റ്​ ബി ​പ്ല​സും ഒ​രു ബി​യും ഒ​മ്പ​ത്​ സി ​പ്ല​സും നേ​ടി.

    അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​റി​നു കീ​ഴി​ൽ ഏ​ഴാ​മ​ത് ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന പ​ഠ​നോ​ത്സ​വ​വും ആ​റാ​മ​ത് സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി പ​ഠ​നോ​ത്സ​വ​വും മൂ​ന്നാ​മ​ത് ആ​മ്പ​ൽ പ​ഠ​നോ​ത്സ​വ​വു​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ന​ട​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട​യും ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് എം.​വി. സ്വാ​ലി​ഹ​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് പ​ഠ​നോ​ത്സ​വ​ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​റി​നു കീ​ഴി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 103 സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളി​ലാ​യി 116 അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ 2085 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യു​ടെ മാ​ധു​ര്യം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി നു​ക​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്നു. ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന​യു​ടെ പു​തി​യ ബാ​ച്ചു​ക​ളും, പ​ഠ​നോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി, ആ​മ്പ​ൽ, നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി ക്ലാ​സു​ക​ളും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ഫ​റു​ല്ല പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജി​ത് കു​മാ​റും അ​റി​യി​ച്ചു.

