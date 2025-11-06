Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 7:13 AM IST

    മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം ഒ​രു​ക്കം ത​കൃ​തി

    അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി ഗോ​ള്‍ഫ് ക്ല​ബി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്​

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ പൗ​ര​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും. അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി ഗോ​ള്‍ഫ് ക്ല​ബ് മൈ​താ​ന​ത്താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യു​ടെ 70ാം വാ​ര്‍ഷി​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ‘മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യു.​എ.​ഇ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത-​സ​ഹ​വ​ര്‍ത്തി​ത്വ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ ബി​ന്‍ മു​ബാ​റ​ക് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ദീ​പ​ക് മി​ത്ത​ല്‍, എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്‍, കേ​ര​ള ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ തി​ല​ക് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ക്കും.

    ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍, അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ​യും അ​ല്‍ ഐ​നി​ലെ​യും അം​ഗീ​കൃ​ത പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യാ​ണ് ഒ​രു​ക്കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ വ​ര​വേ​ല്‍ക്കാ​ന്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​രെ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളാ​ന്‍ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണ് സി​റ്റി ഗോ​ള്‍ഫ് ക്ല​ബ് മൈ​താ​നം. പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ഡ്വ. അ​ന്‍സാ​രി സൈ​നു​ദ്ദീ​ന്‍, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എ.​കെ. ബീ​രാ​ന്‍ കു​ട്ടി, കെ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ് ടി.​കെ, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഇ.​കെ. സ​ലാം, മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം ചി​റ​യ്ക്ക​ല്‍, ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗം പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്‍, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി റോ​യ് വ​ര്‍ഗീ​സ്, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:gulfnewsMalayalam Festival
    News Summary - Malayalam festival cancelled
