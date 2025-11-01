Begin typing your search above and press return to search.
    1 Nov 2025 7:09 AM IST
    1 Nov 2025 7:09 AM IST

    മലപ്പുറം സ്വദേശി ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി

    മലപ്പുറം സ്വദേശി ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി
    റി​യാ​സ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മ​ല​പ്പു​റം കൊ​ടി​ഞ്ഞി സ്വ​ദേ​ശി ദു​ബൈ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. കൊ​ടി​ഞ്ഞി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ​സാ​ർ പ​ന​ക്ക​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ മ​ക​ൻ റി​യാ​സ്​ (46) ആ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 27ന് ​താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മ​ര​ണം. മൃ​ത​ദേ​ഹം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​ രാ​ത്രി കൊ​ടി​ഞ്ഞി പ​ഴ​യ ജു​മാ​മ​സ്ജി​ദ് ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. ഏ​റെ​ക്കാ​ലം ദു​ബൈ ഗോ​ൾ​ഡ് സൂ​ഖി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം എ​ട്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് നാ​ട്ടി​ൽ​പോ​യി വ​ന്ന​ത്. മാ​താ​വ്: ഖ​ദീ​ജ. ഭാ​ര്യ: ജ​മീ​ല. മ​ക്ക​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സി​നാ​ൻ (അ​ബൂ​ദ​ബി), അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, മു​സ​മ്മി​ൽ, ഫാ​ത്തി​മ ശ​ദ. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: ഹ​മീ​ദ് (ദു​ബൈ), ഇ​സ്മാ​യി​ൽ (ഷാ​ർ​ജ), സു​ലൈ​ഖ, റം​ല, മൈ​മൂ​ന, പ​രേ​ത​രാ​യ പി. ​ഹ​സ്സ​ൻ കു​ട്ടി, സ​ഫി​യ.

