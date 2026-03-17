    17 March 2026 7:30 PM IST
    17 March 2026 7:30 PM IST

    മലപ്പുറം സ്വദേശി അബൂദബിയിൽ നിര്യാതനായി

    മുഹമ്മദ് ഷാഫി

    അബൂദബി: ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ഒരു മാസത്തിലധികമായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി അബൂദബിയിൽ നിര്യാതനായി. മലപ്പുറം എടരിക്കോട് അരീക്കൽ തോട്ടത്തിൽ അബ്ദുറഹ്മാന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഷാഫി(43) ആണ് മരിച്ചത്. പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി അബൂദബിയിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ പി.ആർ.ഒ ആയി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. മാതാവ്: പാത്തുമ്മു. ഭാര്യ: നുസ്രത്ത്. മക്കൾ: സഫുവാൻ ഷാഫി, സുബൈൻ ഷാഫി. നൂറ ഫാത്തിമ.

    ഐ.സി.എഫ് നാദ്സിയ ഡിവിഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. ആർ.എസ്.സി അബൂദബി സിറ്റി സെക്രട്ടറിയായും, കോട്ടക്കൽ ഡിവിഷൻ എസ്.എസ്.എഫ് സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിൽകൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഐ.സി.എഫ് നേതാക്കളായ അയ്യൂബ് ഹാജി കൽപകഞ്ചേരി, ഇബ്രാഹിം സഅദി എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:pravasiDeath NewsGulf News UaeMalappuaram
    News Summary - Malappuram native passes away in Abu Dhabi
