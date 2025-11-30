Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 6:31 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 6:31 AM IST

    മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ

    ഷാ​ർ​ജ: മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​ക്കി​ടെ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. തെ​ന്ന​ല കു​റ്റി​പ്പാ​ല സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പ​റ​മ്പി​ൽ ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​നാ​ണ് (42) ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​രി​ച്ച​ത്. ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ വി​സ​യി​ൽ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​നെ ദേ​ഹാ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​വം​ബ​ർ 12ന് ​ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ ബു​ർ​ജി​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ബ്ലോ​ക്ക് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഹാ​ർ​ട്ട് ബ്ലോ​ക്കി​നു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​ക്കി​യ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ അ​സു​ഖം ഭേ​ദ​മാ​യി എ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് മ​ര​ണം. ഗ​ൾ​ഫി​ലെ​ത്തി​യ ഉ​ട​നെ​യു​ള്ള ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ന്റെ വി​യോ​ഗം ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും ഏ​റെ ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി.

    പ​രേ​ത​രാ​യ പ​റ​മ്പി​ൽ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് - സു​ലൈ​ഖ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ. ഭാ​ര്യ: മു​ഹ്സി​ന. മ​ക്ക​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​ഫി​ഹ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​യി​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ജ്‌​വാ​ൻ, ഫാ​ത്തി​മ നാ​ഫി​ഹ. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: ഉ​മ്മ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, നൗ​ഷാ​ദ്, ഹാ​ജ​റ, ആ​മി​ന പ​രേ​ത​യാ​യ സു​ലൈ​ഖ. ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:malappuram nativediesSharjah
    News Summary - Malappuram native dies in Sharjah
