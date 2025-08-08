Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    8 Aug 2025 6:25 AM IST
    Updated On
    8 Aug 2025 6:25 AM IST

    മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    muneer
    മു​നീ​ർ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​യെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ റൂ​മി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​ബൂ​ദ​ബി റീം ​ഐ​ല​ൻ​ഡി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ എ​ട​രി​ക്കോ​ട് നെ​ല്ലി​യോ​ളി മൊ​യ്തു​ട്ടി​യു​ടെ മ​ക​ൻ മു​നീ​ർ (40)ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ റൂ​മി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​രാ​തി​രു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ പൊ​ലീ​സി​ൽ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബ​നി​യ​സ് മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ലീ​വി​നു​ശേ​ഷം മൂ​ന്നാ​ഴ്ച മു​മ്പാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​മാ​യി അ​സ്വ​സ്ഥനാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ: ഹാ​ഫി​റ. മൂ​ന്ന് മ​ക്ക​ളു​ണ്ട്.

