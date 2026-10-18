Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ഷാര്ജയില് വാഹനാപകടത്തില് മലപ്പുറം സ്വദേശി മരിച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Malappuram native dies in a road accident in Sharjah
ഷാര്ജ: ഷാര്ജയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില് മലപ്പുറം മൊറയൂര് സ്വദേശി ചെമ്പരീരി അബ്ദുല് വാജിദ് (32) മരിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടുമണിയോടെയാണ് അപകടം. കാര് ട്രാക് മാറുന്നതിനിടെ ട്രക്കില് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.
അബൂദബിയില് ജോലി ചെയ്തുവന്ന വാജിദ് കുടുംബ സമേതം ഷാര്ജ മേഖലയില് സന്ദര്ശനത്തിന് എത്തിയതായിരുന്നു. മൊറയൂര് സ്വദേശി ചെമ്പരീരി അബ്ദുറഹീമിന്റെയും കദീജയുടെയും മകനാണ്. അരീക്കോട് കൊല്ലത്തൊടി ഷാക്കിറിന്റെ മകള് സനയാണ് ഭാര്യ.
മക്കള്: ഹെയ്സ് (5), മിറ (2). നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ദുബൈ അല് ഖിസൈസ് സോനാപൂര് ഖബര്സ്ഥാനില് ഖബറടക്കി.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story