Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമലപ്പുറം സ്വദേശി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 5:21 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 5:21 PM IST

    മലപ്പുറം സ്വദേശി ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    മലപ്പുറം സ്വദേശി ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി
    cancel
    camera_alt

    റിയാസ്​

    Listen to this Article

    ദുബൈ: മലപ്പുറം കൊടിഞ്ഞി സ്വദേശി ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി. കൊടിഞ്ഞി സെൻട്രൽ ബസാർ പനക്കൽ മുഹമ്മദിന്‍റെ മകൻ റിയാസ്​ (46) ആണ്​ മരിച്ചത്. ഒക്​ടോബർ 27ന് താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് മരണം.

    മൃതദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച നാട്ടിലെത്തിച്ച്​ രാത്രി കൊടിഞ്ഞി പഴയ ജുമാമസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കി. ഏറെക്കാലം ദുബൈ ഗോൾഡ് സൂഖിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇദ്ദേഹം എട്ട്​ വർഷം മുമ്പാണ് നാട്ടിൽപോയി വന്നത്.

    മാതാവ്: ഖദീജ. ഭാര്യ: ജമീല. മക്കൾ: മുഹമ്മദ്‌ സിനാൻ (അബൂദബി), അബ്ദുറഹ്മാൻ, മുസമ്മിൽ, ഫാത്തിമ ശദ. സഹോദരങ്ങൾ: ഹമീദ് (ദുബൈ), ഇസ്മായിൽ (ഷാർജ), സുലൈഖ, റംല, മൈമൂന, പരേതരായ പി ഹസ്സൻ കുട്ടി, സഫിയ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsuae obit news
    News Summary - Malappuram native died in Dubai
    Similar News
    Next Story
    X