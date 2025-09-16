Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    16 Sept 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    16 Sept 2025 10:46 AM IST

    ‘നേ​ര്‍ച്വ​റി​ങ്​ ബി​ഗി​നി​ങ്​​സ്’​ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗ്രൂ​പ്

    ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ ഒ​യു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    ‘നേ​ര്‍ച്വ​റി​ങ്​ ബി​ഗി​നി​ങ്​​സ്’​ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗ്രൂ​പ്
    ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​റു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ‘നേ​ര്‍ച്വ​റി​ങ്​

    ബി​ഗി​നി​ങ്​​സ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി ഡോ. ​റോ​ഡെ​റി​ക്കോ എ​ച്ച്. ഒ​ഫ്രി​ന്‍ മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്​ കൈ​മാ​റു​ന്നു. നാ​ഷ​ന​ല്‍ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഡോ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷീ​ല്‍, ഇ​ന്ത്യ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ്

    മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഒ. ​അ​ഷ​ര്‍, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ എ.​കെ. നി​ഷാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സ​മീ​പം

    ദു​ബൈ: വി​വി​ധ സി.​എ​സ്.​ആ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ (ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ) ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​റു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് ‘നേ​ര്‍ച്വ​റി​ങ്​ ബി​ഗി​നി​ങ്​​സ്’​ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗ്രൂ​പ്. ന​ഗ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പി​ന്നാ​ക്ക സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​വും ക്ഷേ​മ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​ക​വും ബൗ​ദ്ധി​ക​വു​മാ​യ വ​ള​ര്‍ച്ച ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത്. മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗ്രൂ​പ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​റു​മാ​യി ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. മ​ല​ബാ​ര്‍ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ള്‍ ട്ര​സ്റ്റ് വ​ഴി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക.

    ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി ഡോ. ​റോ​ഡെ​റി​ക്കോ എ​ച്ച്. ഒ​ഫ്രി​ന്‍, നാ​ഷ​ന​ല്‍ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഡോ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷീ​ല്‍, മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഇ​ന്ത്യാ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഒ. ​അ​ഷ​ര്‍, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ എ.​കെ. നി​ഷാ​ദ്, സ​ന്ന​ദ്ധ​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘ത​ണ​ല്‍’ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഡോ. ​വി. ഇ​ദ്രീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗ്രൂ​പ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രു​ന്ന ‘ഹ​ങ്ങ​ര്‍ഫ്രീ വേ​ള്‍ഡ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​പു​ല​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ‘നേ​ര്‍ച്വ​റി​ങ്​ ബി​ഗി​നി​ങ്​​സ്’ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​മ്മ​ക്കും കു​ഞ്ഞി​നും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പോ​ഷ​ക​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത​കു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ട​ക്കം മ​റ്റ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് നേ​ര്‍ച്വ​റി​ങ്​ ബി​ഗി​നി​ങ്​​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ ഡ​ല്‍ഹി​യി​ലെ ന​ഗ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പി​ന്നാ​ക്ക സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. പി​ന്നീ​ട് മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും.

    ‘ഹം​ഗ​ര്‍ ഫ്രീ ​വേ​ള്‍ഡ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള തു​ട​ര്‍പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ല്‍ മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗ്രൂ​പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന വ​ള​രെ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് നേ​ര്‍ച്വ​റി​ങ്​ ബി​ഗി​നി​ങ്​​സ് എ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

