    date_range 22 Jan 2026 9:20 AM IST
    date_range 22 Jan 2026 9:20 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​ന്‍റെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം

    ഹം​ദാ​ൻ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ പു​തി​യ ഷോ​റൂം നാ​ളെ ക​രീ​ന ക​പൂ​ർ​ഖാ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​ന്‍റെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം
    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ റീ​ട്ടെ​യ്​​ൽ ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്പാ​യ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ക​ൺ​സെ​പ്റ്റ് ഷോ​റൂം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഹം​ദാ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ ശ​വ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ​ര​ക്ക് പ്ര​മു​ഖ ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​ര​വും മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ്​ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യ ക​രീ​ന ക​പൂ​ർ​ഖാ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഹം​ദാ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ​യും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ പ​തി​നേ​ഴാ​മ​ത്തെ​യും ഷോ​റൂ​മാ​ണി​ത്.

    നാ​ലാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം സ്ക്വ​യ​ർ ഫീ​റ്റി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ഷോ​റൂ​മി​ൽ മു​പ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ആ​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഖ​രം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​തു സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഭി​രു​ചി​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ 18 കാ​ര​റ്റ്, 22 കാ​ര​റ്റ് ഗോ​ൾ​ഡ്, ഡ​യ​മ​ണ്ട് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, കൂ​ടാ​തെ മ​ല​ബാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ എ​സ്‌​ക്ലൂ​സി​വ് ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ജ്വ​ല്ല​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ന്റെ സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഈ ​പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും എ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് എം.​ഡി ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ജ്വ​ല്ല​റി ഷോ​പ്പി​ങ്​ അ​നു​ഭ​വം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഷോ​റൂം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ താ​ല്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​ഷ്ട ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​സ്റ്റ​മൈ​സ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ബി​സ്‌​പോ​ക്ക് ജ്വ​ല്ല​റി ഡി​സൈ​നി​ങ് സൗ​ക​ര്യം, ക​സ്റ്റ​മ​ർ ലോ​ഞ്ച്, പേ​ഴ്സ​ന​ലൈ​സ്ഡ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    TAGS:New showroomAbu Dabigulf news malayalamMalabar Gold and Diamonds
