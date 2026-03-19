Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമലബാർ ഗോൾഡ്​ 20 പുതിയ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 March 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 19 March 2026 9:22 AM IST

    മലബാർ ഗോൾഡ്​ 20 പുതിയ ഷോറൂമുകള്‍ തുറക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ദുബൈ: മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ് ആൻഡ്​ ഡയമണ്ട്‌സ് ഇന്ത്യയില്‍ 20 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 20 ഷോറൂമുകള്‍ ആരംഭിക്കും. 1580 കോടിയോളമാണ്​ ​ആകെ നിക്ഷേപം. ഇതിലൂടെ 725 ലധികം തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.

    20 ഷോറൂമുകള്‍ കൂടി ആരംഭിക്കുന്നതോടെ 14 രാജ്യങ്ങളിലായി മലബാര്‍ ഗോൾഡിന്‍റെ ആകെ ഷോറൂമുകളുടെ എണ്ണം 445 ആകും. ഇന്ത്യയിലെ 22 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡിന്​ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഝാന്‍സി, കല്ലാകുറിച്ചി, ഗ്വാളിയോര്‍, ചിറ്റൂര്‍, ഹല്‍ദ്വാനി, തേനി, ജാംനഗര്‍, റാഞ്ചി, കൊല്‍ക്കത്ത വി.ഐ.പി റോഡ്​, അലിഗഡ്, കെ.ആര്‍ പുരം, വിശാഖപട്ടണത്തിലെ ഇനോര്‍ബിറ്റ് മാള്‍, കാഞ്ച്രപാര, സെറാംപൂര്‍, ഹുബ്ലിയിലെ ഗോകുല്‍ റോഡ്, മണിനഗര്‍, ഗുരുഗ്രാം സെക്ടര്‍ 14, ഹൈദരാബാദിലെ ജൂബിലി ഹില്‍സ് സംഗറെഡ്ഡി, ഗുവാഹത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുതിയ ഷോറൂമുകള്‍ ആരംഭിക്കുക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsOpengulfUAEnew showroomsMalabar Gold and Diamonds
    News Summary - Malabar Gold to open 20 new showrooms
    Similar News
    Next Story
    X