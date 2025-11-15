Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 8:28 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 8:28 AM IST

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ‘ഹം​ഗ​ർ ഫ്രീ ​വേ​ൾ​ഡ്’ പ​ദ്ധ​തി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    
    മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം

    ദു​ബൈ​യി​ലെ ഇ​ത്യോ​പ്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ അ​സ്മെ​ലാ​ഷ് ബെ​ക്കെ​ലെ​യ്ക്ക് ലെ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഇ​ന്‍റ​ൻ​ഡ്​​ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദു​ബൈ: മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഹം​ഗ​ർ ഫ്രീ ​വേ​ൾ​ഡ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും സാം​ബി​യ​യി​ലും ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ കൈ​വ​രി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി.​എ​സ്.​ആ​ർ വി​ഹി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​കം തു​ക, അ​താ​യ​ത് ലാ​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​നം സ്ഥി​ര​മാ​യി നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചാ​ണ്​ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ ഗോ​ൾ​ഡ് സൂ​ക്കി​ലെ മ​ല​ബാ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ​ബ്ബി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ദു​ബൈ​യി​ലെ ഇ​ത്യോ​പ്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ അ​സ്മെ​ലാ​ഷ് ബെ​ക്കെ​ലെ​യ്ക്ക് ലെ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഇ​ന്‍റ​ൻ​ഡ്​​ കൈ​മാ​റി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ ടീ​മി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഹം​ഗ​ർ ഫ്രീ ​വേ​ൾ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി നി​ല​വി​ൽ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 119ൽ​പ​രം ലൊ​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ത്യേ​ന 1,15,000 പേ​ർ​ക്കു​ള്ള പോ​ഷ​ക​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. സാം​ബി​യ​യി​ലെ മൂ​ന്നു സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി 2024 മേ​യ് മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത്​ ല​ക്ഷം ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്യോ​പ്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 8,64,000 ഡോ​ള​റി​ന്‍റെ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തി​ലൂ​ടെ 2026 അ​വ​സാ​ന​മാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും 10,000 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ദി​നം പോ​ഷ​ക​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

