Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 7:58 AM IST

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് യു.​കെ​യി​ൽ ര​ണ്ട്​ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ കൂ​ടി തു​റ​ന്നു

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് യു.​കെ​യി​ൽ ര​ണ്ട്​ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ കൂ​ടി തു​റ​ന്നു
    യു.​കെ​യി​ലെ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​ന്‍റെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​രം ക​രീ​ന ക​പൂ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ്, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. അ​ബ്ദു​ൾ സ​ലാം, ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് എം.​ഡി. ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സീ​നി​യ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി. ​മാ​യ​ൻ​കു​ട്ടി, ഫി​നാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ഡ്മി​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​മീ​ർ സി.​എം.​സി, ഗ്രൂ​പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ.​കെ. ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    ദു​ബൈ: മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് യു.​കെ​യി​ലെ ബ​ർ​മി​ങ്ഹാ​മി​ലും സൗ​ത്താ​ളി​ലും പു​തി​യ ര​ണ്ട്​ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​ര​വും മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ന്‍റെ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യ ക​രീ​ന ക​പൂ​ർ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ്, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. അ​ബ്ദു​ൾ സ​ലാം, ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് എം.​ഡി. ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സീ​നി​യ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി. ​മാ​യ​ൻ​കു​ട്ടി, ഫി​നാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ഡ്മി​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​മീ​ർ സി.​എം.​സി, ഗ്രൂ​പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ.​കെ. ഫൈ​സ​ൽ മ​റ്റു സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ്‌​മ​ന്‍റ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ്, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ, അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്ണി​യാ​യ യു.​കെ​യി​ലെ ബ​ർ​മി​ങ്ഹാം, സൗ​ത്താ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ്ലാ​ഗ്ഷി​പ് ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള നാ​ല്​ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യും ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ത് യു.​കെ​യി​ലെ ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ജ്വ​ല്ല​റി ബ്രാ​ൻ​ഡാ​വു​ക എ​ന്ന ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്​ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 5,700ത്തി​ല​ധി​കം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള ബ​ർ​മി​ങ്ഹാം ഷോ​റൂം യു.​കെ​യി​ലെ ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റാ​ണ്

