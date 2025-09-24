മലബാർ ഗോൾഡ് ന്യൂസിലൻഡിൽ ഷോറൂം തുറക്കുന്നു; ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന്text_fields
ദുബൈ: മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ന്യൂസിലൻഡിൽ പുതിയ ഷോറൂം തുറക്കുന്നു. ഓക്ക്ലാൻഡിലെ ബോട്ടണി ടൗൺ സെന്ററിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഷോറൂം ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപുലീകരണത്തിൽ 14-മത്തെ രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലൻഡ്. യു.എ.ഇയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാർ ഒപ്പിട്ട ശേഷം നടക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡിലെ ആദ്യത്തെ യു.എ.ഇ നിക്ഷേപമാണിത്.
വിപുലീകരണ പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലുടനീളം മൂന്ന് പ്രീമിയം ഷോറൂമുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മലബാർ ഗോൾഡ് 75 ദശലക്ഷം ന്യൂസിലൻഡ് ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കും.
യു.എ.ഇയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിൽ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാർ ഒപ്പുവെച്ചതിലൂടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ സഹകരണത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിനാണ് തുടക്കമായിരിക്കുന്നതെന്ന് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്റർനാഷനൽ ഓപറേഷൻസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഷംലാൽ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
