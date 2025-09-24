Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    24 Sept 2025 10:32 AM IST
    24 Sept 2025 10:32 AM IST

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ൽ ഷോ​റൂം തു​റ​ക്കു​ന്നു; ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്​

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ൽ ഷോ​റൂം തു​റ​ക്കു​ന്നു; ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്​
    ദു​ബൈ: മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ൽ പു​തി​യ ഷോ​റൂം തു​റ​ക്കു​ന്നു. ഓ​ക്ക്‌​ലാ​ൻ​ഡി​ലെ ബോ​ട്ട​ണി ടൗ​ൺ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഷോ​റൂം ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​ന്‍റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ 14-മ​ത്തെ രാ​ജ്യ​മാ​ണ്​ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്. യു.​എ.​ഇ​യും ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട ശേ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ യു.​എ.​ഇ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണി​ത്.

    വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്രാ​രം​ഭ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം മൂ​ന്ന് പ്രീ​മി​യം ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് 75 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് ഡോ​ള​ർ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കും.

    യു.​എ.​ഇ​യും ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡും ത​മ്മി​ൽ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു പു​തി​യ യു​ഗ​ത്തി​നാ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

