Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightക്വാ​ലാ​ലം​പു​രി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:11 AM IST

    ക്വാ​ലാ​ലം​പു​രി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്​ പു​തി​യ ഷോ​റും തു​റ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ക്വാ​ലാ​ലം​പു​രി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്​ പു​തി​യ ഷോ​റും തു​റ​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    ക്വാ​ലാ​ലം​പു​രി​ലു​ള്ള ബം​ഗ്സാ​റി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​ന്‍റെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം സെ​ലാം​ഗോ​ർ രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗം യാ​ങ് മു​ലി​യ ത​ങ്കു ദ​ത്തോ ഡോ. ​ഹി​ഷാ​മു​ദ്ദീ​ൻ സൈ​സി ബി​ൻ വൈ.​എ.​എം. ത​ങ്കു ബെ​ന്ദ​ഹാ​ര അ​സ്മാ​ൻ ഷാ ​അ​ൽ​ഹാ​ജ്, നി​ക്ഷേ​പ-​വ്യാ​പാ​ര-​വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ദ​ത്തോ ബ​ഹ്‌​രി​യ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ ക്വാ​ലാ​ലം​പു​രി​ലു​ള്ള ബം​ഗ്സാ​റി​ൽ പു​തി​യ ഷോ​റൂം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സെ​ലാം​ഗോ​ർ രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗം യാ​ങ് മു​ലി​യ ത​ങ്കു ദ​ത്തോ ഡോ. ​ഹി​ഷാ​മു​ദ്ദീ​ൻ സൈ​സി ബി​ൻ വൈ.​എ.​എം. ത​ങ്കു ബെ​ന്ദ​ഹാ​ര അ​സ്മാ​ൻ ഷാ ​അ​ൽ​ഹാ​ജ്, നി​ക്ഷേ​പ-​വ്യാ​പാ​ര-​വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ദ​ത്തോ ബ​ഹ്‌​രി​യ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, റീ​ജ​ന​ൽ ഹെ​ഡ് ഫാ​ർ ഈ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഓ​സ്ട്ര​ലേ​ഷ്യ അ​ജി​ത് മു​ര​ളി, മ​ലേ​ഷ്യ ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് നി​ജീ​ഷ് പാ​റ​യി​ൽ, മ​റ്റ് സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ബം​ഗ്സാ​റി​ലെ ജ​ലാ​ൻ മാ​റോ​ഫ് 67ൽ ​സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഷോ​റൂം മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ന്‍റെ ഒ​മ്പ​താ​മ​ത്തെ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റ് ആ​ണ്.ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച​തും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ ജ്വ​ല്ല​റി ഷോ​പ്പി​ങ്​ അ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്രീ​മി​യം ഹൈ-​സ്ട്രീ​റ്റ് ഷോ​റൂം ക​ൺ​സെ​പ്റ്റി​ലാ​ണ് ഷോ​റൂം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രാ​യ (മ​ലാ​യ്) ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഷോ​റൂ​മി​ന്‍റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന. ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ എ​ക്സ്ക്ലൂ​സീ​വ് ലേ​ബ​ലു​ക​ളി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ കാ​ണാ​ത്ത സ്വ​ർ​ണ, വ​ജ്ര ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ശേ​ഖ​രം ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsNew showroomgulf news malayalamMalabar Gold and Diamonds
    News Summary - Malabar Gold opens new store in Kuala Lumpur
    Similar News
    Next Story
    X