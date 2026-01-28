മലബാർ ഗോൾഡ് അബൂദബി ഹംദാൻ സ്ട്രീറ്റിൽ പുതിയ ഷോറൂം തുറന്നുtext_fields
അബൂദബി: മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ അബൂദബിയിലെ ഹംദാൻ സ്ട്രീറ്റിൽ പുതിയ ഷോറൂം തുറന്നു. പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് താരവും മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറുമായ കരീന കപൂർഖാൻ പുതിയ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
മലബാർ ഗ്രൂപ് വൈസ് ചെയർമാൻ കെ.പി. അബ്ദുൽസലാം, മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്റർനാഷനൽ ഓപറേഷൻസ് എം.ഡി ഷംലാൽ അഹമ്മദ്, മലബാർ ഗ്രൂപ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ എ.കെ നിഷാദ്, മലബാർ ഗ്രൂപ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ മജീദ്, മാനുഫാക്ചറിങ് ഹെഡ് എ.കെ. ഫൈസൽ, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിൻ ഡയറക്ടർ അമീർ സി.എം.സി, മെർച്ചന്റിങ് ഹെഡ് പി. സക്കീർ, ചീഫ് ഡിജിറ്റൽ ഓഫിസർ ഷാജി കക്കോടി, യു.എ.ഇ റീജനൽ ഹെഡ് കെ.വി. രഞ്ജിത്ത്, അബൂദബി സോണൽ ഹെഡ് ഇ.എം. നിജാസ്, മറ്റു സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് അംഗങ്ങൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ അബൂദബി-അൽ ഐൻ മേഖലയിലെ 17ാമത്തെയും ഹംദാൻ സ്ട്രീറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെയും ഷോറൂമാണിത്. നാലായിരത്തിലധികം ചതുരശ്ര അടിയിൽ രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഷോറൂമിൽ 18 കാരറ്റ്, 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിലും വജ്രത്തിലും തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള 30,000ത്തിലധികം വൈവിധ്യമാർന്ന ആഭരണ ഡിസൈനുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register