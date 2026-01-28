Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമലബാർ ഗോൾഡ്​ അബൂദബി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 8:53 AM IST

    മലബാർ ഗോൾഡ്​ അബൂദബി ഹംദാൻ സ്​ട്രീറ്റിൽ പുതിയ ഷോറൂം തുറന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    മലബാർ ഗോൾഡ്​ അബൂദബി ഹംദാൻ സ്​ട്രീറ്റിൽ പുതിയ ഷോറൂം തുറന്നു
    cancel
    camera_alt

    മലബാർ ഗോൾഡ്​ അബൂദബി ഹംദാൻ സ്​ട്രീറ്റിൽ ആരംഭിച്ച പുതിയ ഷോറൂം കരീന കപൂർഖാൻ ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. മലബാർ ഗ്രൂപ്​ വൈസ്​ ചെയർമാൻ കെ.പി. അബ്ദുൽസലാം, മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ്​ ഡയമണ്ട്സ്​ ഇന്‍റർനാഷനൽ ഓപറേഷൻസ് എം.ഡി ഷംലാൽ അഹമ്മദ്, മലബാർ ഗ്രൂപ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ എ.കെ. നിഷാദ്, മലബാർ ഗ്രൂപ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ മജീദ്, മാനുഫാക്ചറിങ് ഹെഡ്​ എ.കെ. ഫൈസൽ, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിൻ ഡയറക്ടർ അമീർ സി.എം.സി, മർച്ചന്‍റിങ്‌ ഹെഡ് പി. സക്കീർ, ചീഫ് ഡിജിറ്റൽ ഓഫിസർ ഷാജി കക്കോടി, യു.എ.ഇ റീജനൽ ഹെഡ് കെ.വി.​ രഞ്ജിത്ത്, അബൂദബി സോണൽ ഹെഡ് ഇ.എം. നിജാസ് എന്നിവർ സമീപം

    Listen to this Article

    അബൂദബി: മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ്​ ഡയമണ്ട്സിന്‍റെ അബൂദബിയിലെ ഹംദാൻ സ്ട്രീറ്റിൽ പുതിയ ഷോറൂം തുറന്നു. പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് താരവും മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ്​ ഡയമണ്ട്സിന്‍റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറുമായ കരീന കപൂർഖാൻ പുതിയ ഷോറൂമിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

    മലബാർ ഗ്രൂപ് വൈസ്​ ചെയർമാൻ കെ.പി. അബ്ദുൽസലാം, മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ്​ ഡയമണ്ട്സ്​ ഇന്‍റർനാഷനൽ ഓപറേഷൻസ് എം.ഡി ഷംലാൽ അഹമ്മദ്, മലബാർ ഗ്രൂപ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ എ.കെ നിഷാദ്, മലബാർ ഗ്രൂപ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ മജീദ്, മാനുഫാക്ചറിങ് ഹെഡ്​ എ.കെ. ഫൈസൽ, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിൻ ഡയറക്ടർ അമീർ സി.എം.സി, മെർച്ചന്‍റിങ്‌ ഹെഡ് പി. സക്കീർ, ചീഫ് ഡിജിറ്റൽ ഓഫിസർ ഷാജി കക്കോടി, യു.എ.ഇ റീജനൽ ഹെഡ്​ കെ.വി. രഞ്ജിത്ത്, അബൂദബി സോണൽ ഹെഡ് ഇ.എം. നിജാസ്, മറ്റു സീനിയർ മാനേജ്‌മെന്‍റ്​ അംഗങ്ങൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്‍റെ അബൂദബി-അൽ ഐൻ മേഖലയിലെ 17ാമത്തെയും ഹംദാൻ സ്ട്രീറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെയും ഷോറൂമാണിത്. നാലായിരത്തിലധികം ചതുരശ്ര അടിയിൽ രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഷോറൂമിൽ 18 കാരറ്റ്, 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിലും വജ്രത്തിലും തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള 30,000ത്തിലധികം വൈവിധ്യമാർന്ന ആഭരണ ഡിസൈനുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabiNew showroomHamdan StreetMalabar Gold and Diamonds
    News Summary - Malabar Gold opens new showroom on Hamdan Street, Abu Dhabi
    Similar News
    Next Story
    X