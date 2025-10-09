Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    9 Oct 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 9:16 AM IST

    ന്യൂസിലൻഡിൽ ആദ്യ ഷോറൂം ആരംഭിച്ച്​ മലബാർ ഗോൾഡ്

    ന്യൂസിലൻഡിൽ ആദ്യ ഷോറൂം ആരംഭിച്ച്​ മലബാർ ഗോൾഡ്
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ലെ ആ​ദ്യ ഷോ​റൂം ഓ​ക്​​ലാ​ൻ​ഡി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ബോ​ട്ട​ണി ടൗ​ൺ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മി​ന്‍റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് പൊ​ലീ​സ് മ​ന്ത്രി മാ​ർ​ക്ക് മി​ച്ച​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് എം.​ഡി. ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സീ​നി​യ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി. ​മാ​യ​ൻ​കു​ട്ടി, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ എ.​കെ. നി​ഷാ​ദ്, കെ.​പി. വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി, മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ് ഹെ​ഡ് എ.​കെ. ഫൈ​സ​ൽ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ഡ്മി​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​എം.​സി അ​മീ​ർ, ചീ​ഫ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഷാ​ജി ക​ക്കോ​ടി, മ​റ്റു സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ, അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ൽ പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ഇ​തി​നോ​ട​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​ല്ലി​ങ്ട​ൺ, ഹാ​മി​ൽ​ട്ട​ൺ, ക്രൈ​സ്റ്റ്ച​ർ​ച്ച് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.ഓ​ഷ്യാ​നി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നും ഫി​ജി​യി​ലേ​ക്ക് സാ​ന്നി​ധ്യം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:new zealandUAE NewsGulf NewsMalabar Gold and Diamonds
    News Summary - Malabar Gold opens first showroom in New Zealand
