ന്യൂസിലൻഡിൽ ആദ്യ ഷോറൂം ആരംഭിച്ച്​ മലബാർ ഗോൾഡ്

ന്യൂസിലൻഡിൽ ആദ്യ ഷോറൂം ആരംഭിച്ച് മലബാർ ഗോൾഡ്text_fields
ദുബൈ: മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ന്യൂസിലൻഡിലെ ആദ്യ ഷോറൂം ഓക്ലാൻഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ബോട്ടണി ടൗൺ സെന്ററിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പുതിയ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ന്യൂസിലൻഡ് പൊലീസ് മന്ത്രി മാർക്ക് മിച്ചൽ നിർവഹിച്ചു.മലബാർ ഗ്രൂപ് വൈസ് ചെയർമാൻ കെ.പി. അബ്ദുൽ സലാം, മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്റർനാഷനൽ ഓപറേഷൻസ് എം.ഡി. ഷംലാൽ അഹമ്മദ്, സീനിയർ ഡയറക്ടർ സി. മായൻകുട്ടി, എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർമാരായ എ.കെ. നിഷാദ്, കെ.പി. വീരാൻകുട്ടി, മാനുഫാക്ചറിങ് ഹെഡ് എ.കെ. ഫൈസൽ, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിൻ ഡയറക്ടർ സി.എം.സി അമീർ, ചീഫ് ഡിജിറ്റൽ ഓഫിസർ ഷാജി കക്കോടി, മറ്റു സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് അംഗങ്ങൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ന്യൂസിലൻഡിൽ പുതിയ ഷോറൂമുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഇതിനോടകം തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെല്ലിങ്ടൺ, ഹാമിൽട്ടൺ, ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുതിയ ഷോറൂമുകൾ ആരംഭിക്കുകയെന്ന് ഷംലാൽ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.ഓഷ്യാനിയ മേഖലയിലുൾപ്പെടുന്ന ആസ്ട്രേലിയയിൽ കൂടുതൽ ഷോറൂമുകൾ തുറക്കാനും ഫിജിയിലേക്ക് സാന്നിധ്യം വ്യാപിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register