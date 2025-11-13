എൻ.ബി.എഫ് ഫുജൈറ റൺ സ്പോണ്സറായി വീണ്ടും മലബാര് ഗോള്ഡ്text_fields
ദുബൈ: നാഷനല് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫുജൈറ (എൻ.ബി.എഫ്)യുടെ വാർഷിക ഫുജൈറ റണ്ണിന്റെ സ്പോൺസർമാരായി മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്. ഇത് ഏഴാം തവണയാണ് എൻ.ബി.എഫ് ഫുജൈറ റണ്ണിൽ മലബാര് ഗോള്ഡിന്റെ സ്പോണ്സര്ഷിപ് നേടുന്നത്.
നവംബര് 22നാണ് ഈ വര്ഷത്തെ ഫുജൈറ റണ്. ഫുജൈറ കിരീടാവകാശി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിന് ഹമദ് ബിന് മുഹമ്മദ് അല് ഷര്ഖിയുടെ രക്ഷാകര്തൃത്വത്തിലാണ് ഫുജൈറ റണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ശൈഖ് സായിദ് ഗ്രാന്ഡ് മോസ്ക്കിന് സമീപമുള്ള ഫുജൈറ ഫെസ്റ്റിവല് സ്ക്വയറില് ആരംഭിച്ച് അവിടെത്തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന ഈ വര്ഷത്തെ ഓട്ടം, ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഫുജൈറ നഗരത്തിലൂടെയും അതിന്റെ പ്രകൃതിരമണീയമായ ചുറ്റുപാടുകളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചാണ് മുന്നോട്ടുപോവുക.
മൂന്ന്, അഞ്ച്, 10, 11 കിലോമീറ്റര്, എന്നിവ കൂടാതെ നിശ്ചയദാര്ഢ്യമുള്ള ആളുകള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം എന്നിങ്ങനെ ആറ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഫൂജൈറ റണ് നടക്കുന്നത്. പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവര്ക്കും ടി-ഷര്ട്ടുകള് നല്കും. ഓരോ റണ് വിഭാഗത്തിലെയും മികച്ച പുരുഷ-സ്ത്രീ പങ്കാളികള്ക്ക് മെഡലുകളും കാഷ് പ്രൈസുകളും സമ്മാനിക്കും. വ്യക്തിഗത രജിസ്ട്രേഷന് https://fujairahrun.com/ സന്ദര്ശിക്കാം. നവംബര് 16ന്, അല്ലെങ്കില് നിശ്ചിത അപേക്ഷകള് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാലോ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയം അവസാനിക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register