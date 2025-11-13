Begin typing your search above and press return to search.
    എ​ൻ.​ബി.​എ​ഫ്​ ഫു​ജൈ​റ റ​ൺ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​റാ​യി വീ​ണ്ടും മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ്

    എ​ൻ.​ബി.​എ​ഫ്​ ഫു​ജൈ​റ റ​ൺ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​റാ​യി വീ​ണ്ടും മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ്
    വാ​ർ​ഷി​ക ഫു​ജൈ​റ റ​ണ്ണി​ന്‍റെ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്​ ക​രാ​റി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്​​സ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദും എ​ൻ.​ബി.​എ​ഫ്​ സി.​ഇ.​ഒ അ​ദ്​​നാ​ൻ അ​ൻ​വ​റും ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു. മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ്​ വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. അ​ബ്​​ദു​സ​ലാം, ഫി​നാ​ൻ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ഡ്​​മി​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​എം.​സി അ​മീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മീ​പം

    ദു​ബൈ: നാ​ഷ​ന​ല്‍ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഫു​ജൈ​റ (എ​ൻ.​ബി.​എ​ഫ്)​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക ഫു​ജൈ​റ റ​ണ്ണി​ന്‍റെ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രാ​യി മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്​​സ്. ഇ​ത്​ ഏ​ഴാം ത​വ​ണ​യാ​ണ്​ എ​ൻ.​ബി.​എ​ഫ്​ ഫു​ജൈ​റ റ​ണ്ണി​ൽ മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡി​ന്‍റെ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍ഷി​പ് നേ​ടു​ന്ന​ത്.

    ന​വം​ബ​ര്‍ 22നാ​ണ് ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഫു​ജൈ​റ റ​ണ്‍. ഫു​ജൈ​റ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ ഹ​മ​ദ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ ഷ​ര്‍ഖി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ര്‍തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫു​ജൈ​റ റ​ണ്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് ഗ്രാ​ന്‍ഡ് മോ​സ്‌​ക്കി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഫു​ജൈ​റ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ സ്‌​ക്വ​യ​റി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച് അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഓ​ട്ടം, ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഫു​ജൈ​റ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും അ​തി​ന്‍റെ പ്ര​കൃ​തി​ര​മ​ണീ​യ​മാ​യ ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വു​ക.

    മൂ​ന്ന്, അ​ഞ്ച്, 10, 11 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍, എ​ന്നി​വ കൂ​ടാ​തെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഓ​ട്ടം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ആ​റ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഫൂ​ജൈ​റ റ​ണ്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും ടി-​ഷ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കും. ഓ​രോ റ​ണ്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​യും മി​ക​ച്ച പു​രു​ഷ-​സ്ത്രീ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് മെ​ഡ​ലു​ക​ളും കാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ക്കും. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് https://fujairahrun.com/ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കാം. ന​വം​ബ​ര്‍ 16ന്, ​അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ നി​ശ്ചി​ത അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ല​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലോ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ സ​മ​യം അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

    TAGS:gulfnewssponsorsNBF Fujairah RunMalabar Gold and Diamonds
    News Summary - Malabar Gold once again sponsors the NBF Fujairah Run
