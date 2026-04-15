Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമലബാർ ഗോൾഡ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 April 2026 8:12 AM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 8:13 AM IST

    മലബാർ ഗോൾഡ് ആർട്ടിസ്ട്രി സ്റ്റോറിന് ഹൈദരാബാദിൽ തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ഹൈദരാബാദിലെ ജൂബിലി ഹിൽസിൽ പ്രവർത്തനംരംഭിച്ച മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്‍റെ ആർട്ടിസ്ട്രി കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റോർ ബോളിവുഡ് താരവുമായ കരീന കപൂർ ഖാൻ

    ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    ദുബൈ: മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്‍റെ അത്യാധുനിക ആർട്ടിസ്ട്രി കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഹൈദരാബാദിലെ ജൂബിലി ഹിൽസിൽ പ്രവർത്തനംരംഭിച്ചു. മികച്ച കലാചരുത, അപൂർവ്വ ശേഖരങ്ങൾ, വിദഗ്ധരുമായുള്ള കൂടിയാലോചന എന്നിവയിലൂടെ ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും അനുയോജ്യമായ ആഭരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ടാകും.

    മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറും ബോളിവുഡ് താരവുമായ കരീന കപൂർ ഖാൻ ഷോറൂമിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ബിസിനസ്​, ലക്ഷ്വറി, മാധ്യമ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിന്‍റെ ഭാഗമായി. മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.പി. അഹമ്മദ്, വൈസ് ചെയർമാൻ കെ.പി അബ്ദുൽ സലാം, സീനിയർ ഡയറക്ടർ സി. മായൻകുട്ടി, മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ ഒ അഷർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരായ എ.കെ നിഷാദ്, കെ.പി. വീരാൻകുട്ടി, റീട്ടെയിൽ ഹെഡ് പി.കെ സിറാജ്, ഹൈദരാബാദ് സോണൽ ഹെഡ് കെ. മുഹമ്മദ് ഷരീജ് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

    20,000 ചതുരശ്ര അടിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന സ്റ്റോർ, സ്വകാര്യതയും വ്യക്തിപരമായ പരിഗണനയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി എല്ലാവിധ ആധുനിക- ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേറിട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ജ്വല്ലറിയാണിത്. ഇന്ത്യയിലേ തന്നെ അപൂർവമായ അഭരണശേഖരമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. പഴയ യൂറോപ്യൻ കട്ടിംഗ് രീതിയിലുള്ള വജ്രങ്ങൾ, രാജകീയമായ പോൾക്കിആഭരണങ്ങൾ, ക്ഷേത്രകലകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HyderabadlaunchedgulfMalabar Gold and Diamonds
    News Summary - Malabar Gold Artistry Store Launched in Hyderabad
    Similar News
    Next Story
    X