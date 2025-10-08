Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Oct 2025 9:51 AM IST
    date_range 8 Oct 2025 9:51 AM IST

    മലബാർ പ്രവാസി ‘ശ്രാവണോത്സവം’ സംഘടിപ്പിച്ചു

    മലബാർ പ്രവാസി ‘ശ്രാവണോത്സവം’ സംഘടിപ്പിച്ചു
    മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​വാ​സി യു.​എ.​ഇ കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണം സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​വാ​സി യു.​എ.​ഇ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ശ്രാ​വ​ണോ​ത്സ​വം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി ഡോ. ​ബാ​ബു റ​ഫീ​ഖ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. അ​സീ​സ് തോ​ലേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മോ​ഹ​ൻ എ​സ്. വെ​ങ്കി​ട്ട്, മൊ​യ്‌​തു കൂ​റ്റ്യാ​ടി, അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജി​ദ്, കെ.​പി. നി​ഫ്ഷ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ങ്ക​ർ നാ​രാ​യ​ൺ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷൈ​ജ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ര​ളി കൃ​ഷ്ണ, ബ​ഷീ​ർ മേ​പ്പ​യൂ​ർ, ടി.​പി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, നൗ​ഷാ​ദ് ഫെ​റോ​ക്, മൊ​യ്‌​തു എ​ട​വ​രാ​ട്, മു​ജീ​ബ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, റൗ​ഫ് പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി, പ്ര​യാ​ഗ് പേ​രാ​മ്പ്ര, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ചെ​നാ​യി, സു​നി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

