Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 9:23 AM IST

    മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​വാ​സി ‘സ​മാ​ദ​രം യു.​എ.​ഇ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​വാ​സി ‘സ​മാ​ദ​രം യു.​എ.​ഇ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ​മാ​ദ​രം യു.​എ.​ഇ’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാം ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘സ​മാ​ദ​രം യു.​എ.​ഇ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ പീ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഹു​സ​യ്‌​ഫ ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ന​ബാ​ദ് അ​ൽ ഇ​മാ​റാ​ത് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല സാ​ലം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സീം, ഉ​മ്മു മ​ർ​വാ​ൻ, ശ​രീ​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജി​ദ് ‘ഇ​ൻ​ഡോ-​അ​റ​ബ് സു​ദൃ​ഢ ബ​ന്ധം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മോ​ഹ​ൻ എ​സ്.​ വെ​ങ്കി​ട്ട്, ഡോ. ​ബാ​ബു റ​ഫീ​ഖ്, മു​ര​ളീ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മൊ​യ്‌​തു, ഷൈ​ജ, ആ​ബി​ദ, സ​മീ​റ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​വാ​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മൊ​യ്‌​തു കു​റ്റ്യാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ങ്ക​ർ നാ​രാ​യ​ൺ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി ജീ​വ​ത്യാ​ഗം ചെ​യ്ത​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

